VIRTUS FRANCAVILLA – Via ai playoff, ci si gioca il tutto per tutto al “Massimino” di Catania

Comincia questa sera alle 20.30 l’avventura nei playoff del girone C per la Virtus Francavilla, che dovrà vedersela col Catania, sesto al momento dell’interruzione dei campionati con 47 punti, sette in più rispetto ai biancazzurri.

Allo stadio “Massimino” dirigerà il confronto il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria, Marco Della Croce di Rimini e Federico Longo di Paola.

I due scontri diretti stagionali si sono chiusi con una vittoria per 2-1 per gli etnei, il 1° settembre 2019 (vantaggio ospite di Perez, poi Lodi e Sarno) e per 0-0, il 12 gennaio al Giovanni Paolo II. La squadra di Cristiano Lucarelli forse è una delle delusioni più grandi della stagione, avendo fallito l’approdo diretto in serie cadetta ed essendo una delle favorite della vigilia.

Questi i convocati da mister Bruno Trocini per la trasferta siciliana: portieri Costa e Poluzzi; difensori Pambianchi, Delvino, Caporale, Marino, Sperandeo, Sarcinella; centrocampisti Di Cosmo, Zenuni, Castorani, Mastropietro, Albertini, Nunzelola, Setola, Risolo, Gallo; attaccanti Vazquez, Perez, Baclet, Marozzi e Ekuban.

Ricordiamo che, in caso di parità al 90′, non di procederà a supplementari e rigori, ma passerà al secondo turno il Catania come migliore classificata nella regular season.

Gli altri incroci del girone sono Catanzaro-Teramo (questa sera alle 20.30) e Ternana-Avellino (domani sera alle 20.30).