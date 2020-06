SERIE A – Lecce-Sampdoria, c’è un arbitro internazionale. Zona salvezza, gare dure anche per le concorrenti: programma e designazioni della 29ª

Arbitro internazionale per il match-clou della zona salvezza di domani sera tra Lecce e Sampdoria al Via del Mare. In campo sarà Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere la delicatissima sfida tra i giallorossi e i blucerchiati. Quest’anno, il fischietto fiorentino ha già arbitrato il Lecce in altre tre occasioni e i salentini hanno raccolto due vittorie (in casa col Torino per 4-0 e in trasferta contro la Spal) e un pari (2-2 in casa col Genoa). In generale, il bilancio con Rocchi è di sette vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte (dati wlecce.it).

La 29esima giornata di Serie A si inaugura questa sera con due match che vedono impegnate due dirette concorrenti del Lecce per la salvezza, Torino e Genoa, contro le prime due della classifica, Lazio e Juventus. Gare ostiche anche per Brescia (a Milano con l’Inter), Udinese (a Roma coi giallorossi) e Spal (in casa col Milan). A maggior ragione, dati gli incroci del calendario, è assolutamente necessario che il Lecce punti a fare bottino pieno con i blucerchiati.

Il programma della decima di ritorno e le relative designazioni arbitrali:

mar. h 19.30

Torino-Lazio: Davide Massa di Imperia (Schenone-Longo; IV Abisso; VAR Nasca-Tegoni)

mar. h 21.45

Genoa-Juventus: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Preti-Tolfo; IV Aureliano; VAR La Penna-Alassio)

mer. h 19.30

Inter-Brescia: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Santoro-Baccini; IV Abbattista; VAR Mazzoleni-Di Iorio)

Bologna-Cagliari: Juan Luca Sacchi di Macerata (Carbone-Zingarelli; IV Ros; VAR Giua-Meli)

mer. h 21.45

Fiorentina-Sassuolo: Daniele Chiffi di Padova (Liberti-Gori; IV Prontera; VAR Irrati-Bindoni)

Spal-Milan: Maurizio Mariani di Aprilia (Costanzo-Vecchi; IV Fourneau; VAR Pairetto-Mondin)

Lecce-Sampdoria: Gianluca Rocchi di Firenze (Passeri-Lo Cicero; IV Illuzzi; VAR Pasqua-Di Vuolo)

Verona-Parma: Paolo Valeri di Roma 2 (Rocca-Capaldo; IV Maggioni; VAR Piccinini-Valeriani)

gio. h 19.30

Atalanta-Napoli: designazione non ancora comunicata

gio. h 21.45

Roma-Udinese: designazione non ancora comunicata

CLASSIFICA: Juventus 69 – Lazio 65 – Inter 61 – Atalanta 57 – Roma 48 – Napoli 45 – Milan 42 – Parma e Verona 39 – Cagliari 38 – Bologna 37 – Sassuolo 34 – Fiorentina e Torino 31 – Udinese 28 – Genoa e Sampdoria 26 – Lecce 25 – Brescia e Spal 18.