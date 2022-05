VIRTUS FRANCAVILLA – Ufficiale: risoluzione consensuale con Roberto Taurino

Dopo una sola stagione, s’interrompe il rapporto lavorativo tra la Virtus Francavilla e mister Roberto Taurino.

Il club del presidente Antonio Magrì, con una nota ufficiale, ha comunicato “di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con mister Roberto Taurino e tutto lo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Taurino e il suo staff per il lavoro svolto in questa stagione, augurando loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Taurino ha condotto la Virtus al sesto posto della classifica generale del girone C con 56 punti, frutto di 16 vittorie, otto pareggi e 12 sconfitte. Nei playoff, però, la corsa dei biancazzurri si è interrotta nel secondo turno: dopo aver pareggiato 2-2 col Monterosi, la Virtus ha perso 1-0 sul campo del Monopoli.