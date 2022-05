FEMMINILE – Lecce Women ritorna al successo: quaterna alla Vis Mediterranea

Dopo tre sconfitte di fila, il Lecce Women torna al successo, travolgendo le salernitane della Vis Mediterranea per 4-1.

Nonostante le numerose assenze, le ragazze di Vera Indino hanno dominato la scena sbloccando subito il risultato e chiudendo i conti già nel primo tempo, terminato sul punteggio di 3-0 per le salentine grazie alla doppietta di Asia Marsano e al gol di Linnea Prambrant direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Poi, ad inizio di ripresa, Catia Bergamo ha calato il poker e solo a quel punto le giallorosse hanno calato la presa concedendo qualche azione anche alle ospiti che, però, solo nel finale hanno trovato la rete della bandiera realizzata da Sabatino.

Il commento del tecnico Indino: “Ci tenevamo tantissimo a tornare alla vittoria e questa volta devo dire soltanto grazie alle mie ragazze, protagoniste di 60 minuti di buon calcio, fatto di triangolazioni, sovrapposizioni, inserimenti senza palla e condito da quattro gol. Certo, con un po’ di freddezza e precisione avremmo potuto rimpinguare il bottino ma va bene così. Ora faremo di tutto per chiudere la stagione al meglio nelle ultime tre partite contro Rever Roma, Fesca Bari e Grifone Gialloverde. Certo, ci vorrà ancora tanto impegno per sopperire alle numerose assenze per infortunio. Oltre al capitano Serena D’Amico, la cui stagione è già finita in anticipo da un paio di settimane, ora anche il portiere Sara Alexandersson rischia concretamente di rimanere fuori nelle ultime tre partite”. Va detto che D’Amico dovrà essere operata al ginocchio destro e tornerà a disposizione per l’inizio della prossima stagione mentre il portiere Alexandersson nella gara di ieri ha subito un infortunio alla mano sinistra.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-VIS MEDITERRANEA 4-1

RETI: 4′ pt e 16′ pt Marsano (L), 33′ pt Prambrant (L), 5′ st Bergamo (L), 46′ st Sabatino (V)

LECCE WOMEN: Alexandersson; Bocchieri (25’ pt Coluccia), Bengtsson, Felline, Rollo (46’ st Monno); Guido (25’ st Spedicato), De Benedetto (31’ st Bisanti), Tomei, Bergamo (36’ st Depunzio); Marsano, Prambrant. In panchina: Ouacif, Crusafio, Di Lorenzo. Allenatrice Vera Indino.

VIS MEDITERRANEA: Soccer: Pascale, Di Palma (17’ st Calvanese), Paolillo, Petrosino, D’Arco (18’ st Gorrasi), Severino (1’ st Cozzolino), Sabatino, Mazza (46’ st Donnarumma), Cuomo, Olivieri, Minella. In panchina: Boccia, Galdi, Piccolo. Allenatrice Valentina De Risi.

ARBITRO: Ursini di Pescara.

NOTE: spettatori circa 100. Recupero: pt 5’; st 4’.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 27): Chieti-MP Matera 3-0, E. Coscarello-Res Roma 0-10, Crotone-Roma XIV 3-1, Apulia Trani-Grifone Gialloverde 4-0, Lecce Women-Vis Mediterranea 4-1, Independent-Fesca Bari 9-1. Riposano Rever Roma e Trastevere.

CLASSIFICA: Apulia Trani 64; Chieti 62; Res Roma 57; Trastevere 54; Crotone 40; MP Matera 36; Lecce Women e Vis Mediterranea 33; Independent 27; Rever Roma 24; Grifone Gialloverde 18; Roma XIV 16; Fesca Bari 9; E. Coscarello 4.

(Ritirate Aprilia Racing e Catania)

PROSSIMO TURNO (22 mag.): E. Coscarello-Independent, Grifone Gialloverde-Chieti, Res Roma-Apuli Trani, Rever Roma-Lecce Women, Roma XIV-Trastevere, Vis Mediterranea-Crotone. Riposano MP Matera e Fesca Bari.