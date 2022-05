LECCE – Nuovo ingresso nell’organigramma: Sandro Mencucci sarà il prossimo amministratore delegato

Il Lecce non perde tempo e, dopo aver ufficializzato il prolungamento del contratto col direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, si appresta a ufficializzare una nuova figura nell’organigramma societario.

Si tratta di Sandro Mencucci, classe 1961, ex dirigente di Leeds United e, soprattutto, della Fiorentina, in cui ha militato per quasi un ventennio, dal 2002 al 2019. I periodi di Mencucci alla viola sono coincisi, per buona parte, con il mandato di Pantaleo Corvino (2005-2012 e 2016-2019).

Mencucci sarà presentato ufficialmente domani, 17 maggio, alle ore 10.30, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare. Come anche confermato dal presidente Saverio Sticchi Damiani nei giorni scorsi, il dirigente avrà, come ruolo, quello di amministratore delegato della società.