PROMOZIONE – Avetrana, rimonta fallita: il Foggia Incedit alza la Coppa Italia. L’albo d’oro aggiornato

Non è riuscita l’impresa all’Avetrana in finale di Coppa Italia Promozione. Nel match di ritorno di domenica, giocato sul terreno di un gremitissimo “Celestino Laserra”, i biancorossi non sono andati oltre il 2-2 con il Foggia Incedit (gol di Tamborrino e Eleni per i locali), risultato che non basta a ribaltare la sconfitta per 2-0 subita nel match d’andata.

Un risultato, comunque, importantissimo per il club tarantino che è riuscito nell’intento di riaccendere la passione nell’ambiente sportivo locale, dopo i due anni di pandemia che hanno spazzato via molte cose.

Il Foggia Incedit iscrive il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione per la prima volta. L’ultima squadra a vincere il trofeo fu la Deghi nel 2018-19. Nell’annata successiva, non si disputò, per l’incombente scoppio del Covid, la finale tra Atletico Racale e United Sly; nel 2020-21, il trofeo fu interrotto.

L’albo d’oro aggiornato: 2009-2010 Valenzano Japigia, 2010-2011 Corato, 2011-2012 Pro Italia Galatina, 2012-2013 Casarano, 2013-2014 Bitonto, 2014-2015 Gravina, 2015-2016 Cerignola, 2016-2017 Fasano, 2017-2018 Mesagne, 2018-2019 Deghi, 2019-20 NON TERMINATA (finale Atletico Racale-United Sly non disputata causa COVID), 2020-21 NON TERMINATA (Causa Covid), 2021-22 Foggia Incedit.