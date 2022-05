DILETTANTI – I risultati del weekend in Prima, Seconda e Terza Categoria Lecce

È ormai agli sgoccioli la stagione agonistica 2021/22 anche nelle categorie minori.

In Prima Categoria girone A, il Città di Trani ha vinto la finale playoff, imponendosi per 1-2 sul campo della Virtus Palese. Direttamente promossa in Promozione, al termine della regular season, la Nuova Daunia Foggia.

Nel girone B si è giocata l’ultima giornata di campionato, dalla quale sono emersi i seguenti verdetti: Ceglie promosso direttamente in Promozione; semifinale playoff Atletico Martina-Ideale Bari; finale playoff Levante Azzurro contro la vincente della semifinale; playout Hellas Laterza-Atletico Pezze; San Giorgio retrocesso in Seconda Categoria.

In Seconda Categoria, girone B, il Real Carovigno ha battuto per 2-0 il Palagiano in finale playoff e, con buone probabilità, andrà a far compagnia, in Prima Categoria, al Real Mottola, già promosso direttamente. Il Civitas Conversano, battendo 2-1 lo Spartan Boys nello spareggio salvezza, conserva la categoria; i ginosini retrocedono in Terza Categoria.

In Terza Categoria Lecce si sono giocati due recuperi: Pro San Cataldo Lecce-GC Muro 1-2 (16esima giornata) e P. Bagnolo-Tricase 3-3 (20esima giornata). Giovedì sera alle 20.30, la prosecuzione di Kale Polis Gallipoli-Bagnolo (si partirà dallo 0-1 e dal 65′ minuto).

Classifica aggiornata: Tricase 49; P. Bagnolo e KP Gallipoli 43; S. Guagnano 39; GC Muro 37; Castrignano DG 33; Corsano e Carmiano Magliano 23; P. Soglianlo 22; N. Neretina 13; V. Morciano e Pro San Cataldo 12; G. Granata 11.

Da recuperare: P. Sogliano-Carmiano Magliano (12/06), Corsano-Carmiano Magliano (ddd), KP Gallipoli-Bagnolo (19/05), S. Guagnano-P. Bagnolo (26/05), Tricase-Castrignano DG (26/05).