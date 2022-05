VOLLEY B1/f – Playoff, Melendugno parte col piede giusto: vittoria al 5° a Castelfranco di Sotto (Pi)

Comincia col piede giusto l’avventura della Narconon Volley Melendugno nei playoff del campionato di Serie B1 femminile. Le salentine passano al quinto set sul campo del Castelfranco di Sotto (Pisa) nell’andata dello spareggio tra seconde classificate che si è giocato sabato.

Un vantaggio preziosissimo per le ragazze di coach Ida Taurisano, anche perché arrivato dopo un brutto avvio di gara, con un primo set da dimenticare (25-14 per le pisane). La riscossa parte nel secondo parziale, largamente dominato anche se, poi, chiuso sul 23-25. Combattuto anche il terzo set, nel quale il Melendugno parte forte, sulla scia del secondo parziale, riuscendo a conservare un minimo distacco sino a chiudere i conti sul 22-25.

Buono anche l’inizio di quarto set per le rossonere, che poi devono subire il ritorno del Castelfranco che comincia a mettere a terra palloni su palloni, per poi imporsi sul 25-15. Fulminante l’uscita dai blocchi nel set decisivo: Melendugno avanti 8-4 al cambio di campo, vantaggio poi scrupolosamente conservato sino al 15-10 finale che vale una vittoria preziosissima in vista del ritorno, in programma sabato 21 alle 18.30 al palasport di Otranto.