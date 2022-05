SERIE C – Playoff, c’è il Catanzaro sulla strada del Monopoli: il programma dell’andata delle semifinali

Al via il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Entrano in campo anche le seconde classificate di ogni girone. Tra le pugliesi, resta in corsa solo il Monopoli che non vuol smettere di sognare: dopo aver fatto fuori Picerno, Virtus Francavilla e Cesena, per i biancoverdi ora c’è lo scoglio Catanzaro. Il “Veneziani” sarà praticamente tutto esaurito, per l’unica compagine regionale rimasta in gioco. Il Palermo, testa di serie insieme a tutte le seconde, ricomincerà la sua corsa da Chiavari sul campo della Virtus Entella, dove, settimana scorsa, è stato eliminato il Foggia.

Il programma e le designazioni arbitrali del secondo turno nazionale dei playoff:

mar h 20.30



FERALPISALÒ-REGGIANA: Adalberto Fiero di Pistoia (Lencioni-Catallo. IV: Angelucci)

MONOPOLI-CATANZARO: Daniele Rutella di Enna (Valente-Stringini. IV: Fontani)

ENTELLA-PALERMO: Paride Tremolada di Monza (Basile-Feraboli. IV: Longo)

mar h 21.00



JUVENTUS U23-PADOVA: Daniele Perenzoni di Rovereto (Niedda-Giuggioli. IV: Maggio)

Gare di ritorno previste per sabato e domenica prossimi.