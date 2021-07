VIRTUS FRANCAVILLA – Taurino, il ritorno: Qui c’è un legame forte”. Con lui anche Sportillo

Giornata di presentazioni ufficiali, quella di ieri, in casa Virtus Francavilla. Anche se, di presentazioni vere e proprie, non si può parlare, giacché Roberto Taurino, da quelle parti, è un volto più che noto. Insieme a Taurino, è stato presentato il suo staff: Pietro Sportillo come vice, Fabrizio Carafa come allenatore dei portieri, Paolo Rizzo come collaboratore tecnico.

TAURINO – “Per me è un ritorno a casa e sono davvero emozionato, perché c’è un legame forte con questa piazza per quanto si è costruito nel passato. Oggi la Virtus è una realtà. Ai tifosi dico di non dare nulla di scontato quando si parla di salvezza. Ogni anno il pubblico deve godere per la partecipazione al campionato di Serie C e questo lo si deve al presidente. Questo è il mio primo vero anno in C, che parte proprio dal guidare la squadra a inizio stagione. Abbiamo già le idee chiare, stiamo cercando di allestire la migliore squadra possibile per ciò che ci è consentito. Il prossimo sarà un campionato difficile, il più difficile degli ultimi anni. ma lo approcceremo con grande orgoglio. Ai giocatori chiedo spirito di sacrificio”.

MAGRÌ – “Taurino è un grande professionista e qui ha lasciato un segno indelebile. Lo volevamo già prendere in passato. Il prossimo non sarà un anno facile, sembra una vera e propria B con Pescara, Avellino, Foggia, Taranto, Bari, Palermo, Catania e Messina. Continueremo nel progetto, creando un mix di esperti e di giovani ma faremo crescere l’età media della squadra. Vogliamo evitare di soffrire come lo scorso anno e crediamo in un percorso importante, ma la prima cosa è raggiungere la salvezza”.

Intanto, questi sono i convocati per il raduno (sino al 28 luglio, poi partenza a Palena, in Abruzzo) in sede:

PORTIERI: Crispino D., De Luca F., Milli J.

DIFENSORI: Azzarito G., Calcagno M., Caporale A., Delvino F., Sarcinella A.

CENTROCAMPISTI: Carella F., Franco D., Magnavita N., Mastropietro F., Maiorino P., Dacosta A., Tchetchoua G.

ATTACCANTI: Buglia F., Ciccone N., Ekuban J., Miccoli A., Patierno C., Perez L., Puntoriere F., Vazquez F.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia; foto: R. Taurino, FB Virtus Francavilla)