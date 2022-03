VIRTUS FRANCAVILLA – Slitta ancora il ritorno in campo: la Turris chiede e ottiene un nuovo rinvio

Slitta ancora il ritorno in campo della Virtus Francavilla, che, domani pomeriggio, avrebbe dovuto essere ospite della Turris nel recupero della 34esima giornata, gara prevista originariamente per il 27 marzo.

Il club campano, con una nota ufficiale, ha comunicato, poco fa, che la Lega Pro ha disposto il rinvio della partita in questione al prossimo 13 aprile, con fischio d’inizio previsto per le ore 14.30.

Nella prima mattinata di oggi, il sodalizio corallino aveva riferito che, “all’esito dei nuovi test effettuati ai soggetti del gruppo squadra risultati positivi al virus Sars-Cov-2, non sono state riscontrate negativizzazioni tra i calciatori interessati che restano, dunque, in isolamento.

Alla luce del numero di positivi tuttora rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro numero 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio anche del recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla fissato per giovedì 31 marzo”.