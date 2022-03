Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 27.03.2022

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 27 marzo, nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA

Gara Canosa-San Marco del 13 marzo: sconfitta a tavolino per il Canosa (irregolarità nello schieramento in campo della quota under).

Gare del 24 marzo: Squalifica, per una giornata, per Morifere Kone (Canosa), Gianluca Loseto (Canosa), Davide Lamacchia (Orta Nova).

Gare del 27 marzo

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Michele Menicozzo (San Marco); due giornate per Amadou Tidjane Corbier (Grottaglie), Giuseppe Cianci (San MArco); una giornata per Sadikh Diagne Ababacar (CD Mola), Samuele M. De Luca (Sava), Luigi Feltre (San Severo), Sergio Lopez Rodriguez (Ugento), Luca Pecora (Grottaglie), Andrea Marangi (Barletta), Michele Aprile (Martina), Francesco F. Golia (Orta Nova), Fabrizio A. Reyes (Racale), Stefano Signore (DC Otranto), Gabriele Caruso (Ostuni), Gabriele Difino (Virtus Mola).

ALLENATORI – Squalifica per una gara per Antonio Pizzulli (Ginosa).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30 aprile per Luigi Agnelli (Orta Nova), Giuseppe Ferrino (Virtus Mola), Potito R. Giannuario (Orta Nova); sino al 21 aprile per Giuseppe Catucci (Castellaneta), Giovanni Maldarizzi (Castellaneta).

AMMENDE – 300 euro alla Virtus Mola (intemperanze di propri tifosi).

—

PROMOZIONE

Gara del 24 marzo: Una giornata a Daniele Dima (Talsano).

Gare del 27 marzo:

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Alessandro Forenza (Spinazzola), Federico Commendatore (Veglie), Riccardo Losappio (Spinazzola); una giornata per Vito Nitti (Arboris Belli), Alberto Rotunno (V. San Ferdinando), Donato Balenzano (Rutiglianese), Alessandro Leoci (Arboris Belli), Leonardo Mascia (Foggia Incedit), Stefano Moretto (Tricase), Stefano Inguscio (Capo di Leuca), Vincenzo Zingaro (Spinazzola), Alessandro Di Maso (Sp. Apricena), Ivan Peschechera (Virtus San Ferdinando), Paolo Longo (Brilla Campi), Salvatore Bruno (Foggia Incedit), Nicola Capriati (Polimnia), Simone Errico (Veglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 21 aprile per Alessandro De Giuseppe (Tricase); sino al 7 aprile per Enrico Lasalandra (Foggia Incedit).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 7 aprile per Giuseppe Galantucci (Spinazzola).

MEDICI – Inibizione sino al 30 aprile per Cosimo Bello (Tricase).

AMMENDE – 300 euro al Tricase (ingresso in campo di tifosi a fine gara); 100 euro all’Arboris Belli (lancio di pallone in campo di propri tifosi); 50 euro al Veglie (fumogeni).

—

PRIMA CATEGORIA

Gare del 24 marzo

CALCIATORI – Una giornata per Pietro Giordano (A. Cagnano) e Antonio Palermo (V. Palese).

AMMENDE – 250 euro all’Audace Cagnano.

Gare del 27 marzo

CALCIATORI – Quattro giornate per Antonio Gisonda (Grumese), Pier Giuseppe Toscano (Grumese); tre giornate (2+1) per Pierandrea Rollo (Salve); due giornate per Giuseppe Santoro (Ceglie); una giornata per Giulio Nunnari (A. Cagnano), Benito M. Fracella (Salve), Mattia F. Di franco (V. Bisceglie), Marco Cortese (Copertino), Alessandro Mirarco (Salve), Yancouba Mane (V. Molfetta), Antonio Di Fiore (A. Cagnano), Gianmarco Rollo (Copertino), Giovanni Errico (Grumese), Andrea Magli (RS Crispiano), Vittorio De Nicolo (Ruvese), Omar Diagne (S. Vito), Mattia Cuccovillo (Trinitapoli), Giuseppe Lepore (V. Palese), Stefano Fracchiolla (Ruvese), Pierluca Ignazzi (Castellana), Francesco Antonazzo (Monteroni), Antonio Lorusso (Grumese), Vito Iasparro (R. Sannicandro), Vincenzo La Fortezza (Ruvese), Pasquale Lo Vasto (Troia), Donato Mincuzzi (V. Palese).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 28 aprile per Domenico Gioia (Atl. Pezze), Lorenzo Locorriere (Grumese).

—

SECONDA CATEGORIA

Gare del 24 marzo

CALCIATORI – Una giornata per Alfredo Cosi (CD Poggiardo), Marco Cianci (CD Poggiardo), Giacomo Iaccarino (Sammarco).

Gare del 27 marzo

Gara Alessano-Rinascita Refugees: preannuncio di reclamo dell’Alessano, risultato sub iudice.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Riccardo Asselti (Canusium), Salvatore Marino (Euro Sport Ac.), Gianmarco Sidella (Sp. Torre a Mare), Domenico Cannarozzi (GC San Severo); una giornata per Federico Mendolia (Alessano), Luigi Ventura (Civ. Conversano), Angelo Scarongella (Real Olimpia Terlizzi), Luca Binetti (Spartan Boys), Marco Cianci (CD Poggiardo), Mirko De Iudicibus (Euro Sport Ac.), Luigi Miccoli (San Pietro Vernotico), Kevin Cassano (W. Santo Spirito), Simone Rinaldi (AC Monte), Mattia Nardella (A. Fragagnano), Domenico Calianno (Civ. Conversano), Marco Caiaffa (F. Miccoli), Domenico Scardigno (Real Olimpia Terlizzi), Nicola Moro (TAF Ceglie), Francesco Santodirocco (AC Monte), Santo Monteduro (CD Poggiardo), Gianluca Lacitignola (Esp. Monopoli), Marco Perrone (F. Miccoli), Pietro Moro (Spartan Boys), Arcangelo Filograno (W. Santo Spirito).

ALLENATORI – Squalifica sino al 24 aprile per Pasquale Cutrignelli (W. Santo Spirito).