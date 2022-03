SERIE C/C – Giudice sportivo, multe per Bari e Andria. Oggi due recuperi, c’è anche il Taranto

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C:

GIOCATORI – Due giornate Luca Martinelli (Catanzaro); una giornata per Angelo Bonavolontà (Fidelis Andria), Marco Caldore (Juve Stabia), Andrea Esposito (Latina), Matteo Arena (Monopoli), Gabriele Rocchi (Monterosi), Guillame Gigliotti (Bari), Nicolas Schiavi (Juve Stabia)

DIRIGENTI/STAFF TECNICO – Ammenda di 500€ per Ciro Polito (Bari, per avere ripetutamente fatto accesso nello spogliatoio nonostante non fosse inserito nella distinta di gara).

AMMENDE – 2.000 euro alla Juve Stabia (per avere i suoi sostenitori intonato cori minacciosi nei confronti della tifoseria avversaria e per avere un suo sostenitore colpito ripetutamente e con violenza la panchina della squadra ospitata e offeso un dirigente della Società avversaria, cessando dal suo comportamento soltanto dopo l’intervento degli steward); 500 euro al Latina (per non avere garantito la partecipazione alla gara ACR MESSINA/LATINA del Delegato ai rapporti con la tifoseria), al Bari (per avere una persona non identificata e non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all’interno dello spogliatoio), alla Fidelis Andria (per avere una persona non identificata e non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara).

Oggi, intanto, a partire dalle ore 14.30, verrà recuperato il match del “Barbera” tra Palermo e Taranto, valevole per la 22ª giornata. I rossoblù si presenteranno a questo incontro senza capitan Marsili, Versienti, Guastamacchia, Barone e Falcone. Scenderanno in campo (ore 18) anche Picerno e Campobasso per il recupero della 30ª giornata.