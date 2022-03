LECCE – Il ds Trinchera lancia la volata: “Vogliamo raggiungere a tutti i costi l’obiettivo finale”

Il Lecce sta ricaricando le batterie ed è pronto a giocarsi la volata promozione. Parole del direttore sportivo giallorosso, Stefano Trinchera, rilasciate ai colleghi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Di seguito alcuni passaggi.

SOSTA RIGENERANTE – “La sosta è stata salutare, una giusta occasione per far rifiatare i ragazzi e per aiutarli a ritrovare la forma migliore. Abbiamo lavorato con più qualità e ciò è servito a tutti, sia a chi aveva bisogno di rifiatare un po’, sia a chi doveva spingere di più per ritrovare condizione, come quei calciatori che, ultimamente, erano a mezzo servizio e ora sono completamente guariti e pronti a dare il loro contributo”.

OBIETTIVO A – “Si è creato un affiatamento tra i ragazzi difficile da trovare a questi livelli. Ora, visto che ci troviamo lassù, abbiamo voglia di raggiungere a tutti i costi l’obiettivo finale. Le aspettative dei tifosi sono identiche a quelle della proprietà e della squadra: ci siamo e vogliamo giocarci la promozione anche noi”.

FROSINONE – “Noi ora siamo concentrati sul Frosinone, test proibitivo per noi ma anche per loro. Essendo uno scontro diretto, bisognerà fare di tutto per conquistare l’intera posta in palio. Se vogliamo pensare in grande, dobbiamo vincere, magari cercando di sfruttare l’entusiasmo dei nostri tifosi che, sono certo, ancora daranno un grande sostegno ai ragazzi. Puntiamo tutti allo stesso obiettivo ma per raggiungerlo è necessario che ci siano le condizioni ideali. I ragazzi avvertono tanto la presenza al loro fianco dei tifosi, sempre numerosi in casa e in trasferta. L’ambiente sereno, alla lunga, può fare la differenza. La squadra darà tutto affinché il sogno diventi realtà”.

(foto: S. Trinchera, ph Coribello/SalentoSport)