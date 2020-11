VIRTUS FRANCAVILLA – Show a Monopoli, i biancazzurri portano a casa l’intera posta. Risultati e classifica dopo l’ottava

Calendario stravolto dai rinvii anche in Serie C dove, da ieri sera, si sta giocando la giornata numero 8. Sono due le gare rinviate per contagi da Covid: Palermo-Viterbese (sine die) e Catania-Vibonese (al 18 novembre). Posticipo d’orario, rispetto al previsto, per la Virtus Francavilla che, al “Veneziani” di Monopoli, scenderà in campo alle ore…