LECCE – Corini tra grana Falco e Covid: “Con Pippo tutto risolto, ma i contagi ci creano problemi”. I convocati

Conferenza stampa domenicale per Eugenio Corini, che ha presentato il match di domani tra Lecce e Pescara prima della rifinitura pomeridiana.

L’inizio è stato dedicato alla situazione di alcuni singoli, Falco in primis: “Con lui è tutto risolto, si è parlato con la società e sarà disponibile dalle prossime gare, ma non domani. Maselli è un giovane di prospettiva, gran merito al settore giovanile per averlo fatto crescere così. In regia abbiamo Tachtsidis, ma il giovanissimo centrocampista può agire anche al suo fianco. Henderson? Una sicurezza, sa fare più cose e sta imparando sempre più ad aggredire l’area di rigore”.

Sul Pescara: “Abbiamo studiato il loro atteggiamento tattico e il loro momento difficile. Hanno fatto bene contro il Chievo, che è una delle squadre più importanti di questo torneo. Hanno giocato contro squadre importanti come Frosinone, Venezia ed Empoli. Nelle ultime gare stanno proponendo un nuovo modulo, contando su giocatori d’esperienza, e arriveranno qui con grandi motivazioni. Noi siamo consapevoli di avere una grande opportunità. Vogliamo però riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada”.

In vista di lunedì c’è qualche problema di formazione: “Mancano elementi importanti, ed anche per questo motivo ho qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda mediana e attacco. I positivi? Pensavamo di essere usciti da questa situazione, e invece siamo costretti ad averci ancora a che fare. Con il Cosenza ha influito parecchio”.

In relazione alle positività di cui sopra, il club giallorosso ha diramato il seguente comunicato: “L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ieri, sono risultati positivi al Covid-19 tre calciatori e due componenti dello staff. I soggetti sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

11. Adjapong

14. Stepinski

18. Pierno

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

24. Zuta

26. Dubickas

27. Calderoni

29. Gianfreda

32. Lo Faso

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis