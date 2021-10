VIRTUS FRANCAVILLA – Sconfitta sul campo della Paganese, doppio Guadagni e Tchetchoua non basta

La Virtus Francavilla non dà seguito alla straordinaria gara di domenica scorsa contro il Bari, perdendo per 2-1 sul campo della Paganese. Decide una doppietta di Guadagni, di Tchetchoua la rete della bandiera ospite.

Dopo un paio di occasioni, nemmeno tanto nitide, per parte, al 14′ la Paganese trova già il vantaggio con Guadagni che punisce Nobile, azione nata da un errato disimpegno difensivo biancazzurro. Al 20′ Enyan ha l’occasione per il pareggio ma spreca da buona posizione. Al 37′ Manarelli sfiora il bis che, poi, arriva cinque minuti dopo sempre con Guadagni, sugli sviluppi di un corner, con un mancino al volo. Prima del riposo, Tchetchoua sfiora il gol in acrobazia.

Doppio cambio per Sportillo, vice di Taurino, nell’intervallo, ma è la Paganese a farsi minacciosa per prima con una ripartenza di Iannone, che spedisce a lato di poco. Ekuban si fa ribattere il tiro a botta sicura da Baiocco, poi Iannone fallisce il tris, davanti a Nobile. La Virtus ne approfitta subito e la riapre con un tap-in di Tchetchoua su assist di Ekuban. Ancora Iannone, con un tiro cross, minaccia Nobile, poi è Ingrosso a mancare il 2-2, grazie a un miracolo di Baiocco. La Virtus continua ad attaccare e schiaccia gli avversari nella loro metà campo: al 72′ Ekuban sfiora il palo con un colpo di testa, ma poi i campani non soffrono più di tanto, sino alla fine, e sfiorano la terza rete con Sussi e Firenze.

La Virtus rimane ferma a 17 punti in momentanea quinta posizione in attesa delle altre gare. Domenica prossima, alle 17.30, i biancazzurri ospiteranno il Latina.

—

IL TABELLINO

Pagani, stadio “Torre”

sabato 30 ottobre 2021, ore 14

Serie C/C 2021/22 – giornata 12

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

RETI: 14′ e 42′ Guadagni (P), 59′ Tchetchoua (VF)

PAGANESE (4-3-1-2): Baiocco – Sussi, Sbampato, Scanagatta, Manarelli – Zanini, Tissone, Zito – Firenze – Guadagni, Iannone (67′ Vitiello). All. Grassadonia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Carella (46′ Maiorino), Toscano (84′ Mastropietro), Tchetchoua, Enyan (46′ Ingrosso) – Ventola, Ekuban. All. Sportillo (Taurino squalificato).

ARBITRO: Ricci di Firenze.

NOTE: ammoniti Tissone (P), Caporale, Enyan, Mastropietro (VF). Recupero: 0, 5.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto_ Enyan e Tchetchoua, ph Miglietta)