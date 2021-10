TARANTO – Giovinco e Ferrara stendono il Potenza. Agganciato il Catanzaro al terzo posto

Il Taranto porta a casa altri tre punti importanti per il suo campionato. Gli ionici superano allo Iacovone il Potenza per 2-1. In marcatura sono andati Giovinco e Ferrara, Salvemini a tempo ormai scaduto ha accorciato le distanze.

LA CRONACA: Il primo pericolo è di marca ospite: al 2’ Salvemini riceve dalla destra un buon cross,ma, di testa, non riesce ad incidere. Il Taranto risponde al 6’: Ferrara colpisce di sinistro al volo, il tiro termina alto. Il Potenza si fa vedere ancora con Salvemini di testa al 7’, conclusione alta. Dopo una lunga fase di stallo del match, il Taranto passa in vantaggio al 27’: Giovinco sfrutta un errato disimpegno della squadra ospite, raccoglie al centro dell’area e, tutto solo, deposita in rete. I lucani reagiscono sempre con Salvemini, al 30’ il suo diagonale finisce fuori. La prima frazione di gioco termina senza nessun altro pericolo e dopo un minuto di recupero, con i rossoblù di casa avanti.

La prima occasione degna di nota del secondo tempo arriva al 15’: Mastromonaco serve De Maria, che, di sinistro, svirgola. È il preludio al raddoppio del Taranto, che arriva al 17’: Ferrara si invola verso la porta, scambia con Giovinco e timbra la sua prima rete in campionato per il raddoppio dei rossoblù. Gli ionici amministrano il vantaggio e non rischiano nulla, il Potenza si fa vedere dalle parti di Chiorra solo al 34’. L’estremo difensore sventa ogni pericolo. Un minuto dopo il Taranto va vicino al tris: Mastromonaco mette in mezzo per Saraniti, che, con un colpo di tacco, colpisce la traversa, sulla palla ci va Labriola in rovesciata ma Marcone mette in angolo. Il Potenza trova la rete che accorcia le distanze solo al 50’, quando l’arbitro decreta un rigore. Sul dischetto ci va Salvemini che spiazza Chiorra. Dopo la realizzazione il direttore di gara fischia la fine del match, per la gioia degli uomini di Laterza. Il Taranto ora è al terzo posto in classifica e sabato prossimo è atteso dalla difficile trasferta di Avellino.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 30 ottobre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 12

TARANTO-POTENZA 2-1

RETI: 27’ pt Giovinco (T), 17’ st Ferrara (T), 50’ st rig. Salvemini (P)

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Ferrara (41’ st Falcone), Granata, Zullo, Riccardi – Bellocq, Civilleri – Santarpia (10’ st De Maria), Giovinco (36’ st Labriola), Pacilli (10’ st Mastromonaco) – Saraniti (41’ st Italeng). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Benassai, Ghisleni, Cannavaro. All. Giuseppe Laterza.

POTENZA (3-5-2): Marcone – Matino, Gigli, Cargnelutti – Coccia (43’ st Vecchi), Zagaria, Zenuni (29’ st Banegas), Ricci, Sepe (43’ st Baclet) – Volpe, Salvemini. A disp.: Greco, Petriccione, Orazzo, Sandri, Bruzzo, Maestrelli, Matino, Sessa. All. Bruno Trocini

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Salama-Vettorel; IV Foresti)

NOTE: Ammoniti: Sepe (P), Saraniti (T), Piana (P)