SERIE B – Lecce, col Cosenza dell’ex Vigorito per ricominciare a marciare: il programma dell’11ª giornata

Dopo tre pareggi (e nove risultati utili consecutivi), il Lecce ha bisogno di cambiare marcia per riprendere il cammino verso le zone altissime della classifica. L’opportunità c’è, domani pomeriggio, al Via del Mare, contro l’ostico Cosenza allenato da mister Marco Zaffaroni, alla guida dei lupi silani da questa stagione, e che, da calciatore, vanta anche una trentina di presenze con la maglia del Casarano, nel 1989-90. Zaffaroni viene da un biennio alla guida dell’Albinoleffe.

Il suo Cosenza, nell’ultimo turno, ha nettamente battuto la Ternana al San Vito e, in classifica, viaggia con tre punti di ritardo dai giallorossi, frutto di quattro vittorie, due pari e quattro sconfitte. Il cammino esterno dei calabresi è decisamente negativo, avendo raccolto, in cinque partite, solamente un punto, a Perugia (1-1), ed essendo uscite sconfitte dalle gare di Ascoli (1-0), Brescia (5-1), Alessandria (1-0) e Benevento (3-0). Il suo bomber principe è Gabriele Gori, autore di cinque reti, seguito da Vincenzo Millico con due. Ritornerà al Via del Mare, da avversario, Mauro Vigorito, in forza ai giallorossi nelle ultime tre stagioni, anche se, nelle ultime due, da secondo di Gabriel, e ora punto fermo tra i pali cosentini.

Lecce-Cosenza è uno dei classici di Serie B. In totale, in terra salentina, le due squadre si sono affrontate per 39 volte, con 23 vittorie locali, 12 pareggi e quattro successi ospiti, l’ultimo dei quali risale all’ottobre 1994 in B (1-2). Gli ultimi tre confronti diretti si sono chiusi tutti con una vittoria giallorossa: 1-0 in C nel 2017-18; 3-1 in B nel 2018-19; 3-1 in B nel 2020-21, con gol di Coda e Mancosu su rigore e Meccariello a ribaltare l’iniziale vantaggio di Gliozzi. Arbitra Santoro di Messina: l’unico precedente col Lecce è lo 0-4 di Reggio Emilia dello scorso anno (dati wlecce.it).

Tra le altre, spicca un interessante Benevento-Brescia all’ora di pranzo.

Programma e arbitri dell’undicesima giornata:

lun. ore 12.30

Benevento-Brescia: Giacomelli di Trieste (Bindoni-Laudato; IV Vergaro; VAR Ghersini-Muto)

—

lun. ore 15

Frosinone-Crotone: Abbattista di Molfetta (Meli-Fontemurato; IV Taricone; VAR Doveri-Rossi C.)

Lecce-Cosenza: Santoro di Messina (Moro-Yoshikawa; IV Pezzopane; VAR Nasca-Raspollini)

Monza-Alessandria: Gariglio di Pinerolo (Pagnotta-Ceccon; IV Turrini; VAR Di Paolo-Fiore)

Reggina-Cittadella: Minelli di Varese (Liberti-Della Croce; IV Arena; VAR Serra-Dei Giudici)

Spal-Perugia: Zufferli di Udine (Pagliardini-D’Ascanio; IV Caldera; VAR Dionisi-Prenna)

Ternana-Como: Abisso di Palermo (Saccenti-Vigile; IV Canci; VAR Di Martino-Rossi L.)

—

lun. ore 18

Parma-LR Vicenza: Baroni di Firenze (Baccini-Schirru; IV Diop; VAR Chiffi-Mastrodonato)

Pisa-Ascoli: Marcenaro di Genova (Tolfo-Vono; IV Gauzolino; VAR Rapuano-Affatato)

Pordenone-Cremonese: Maggioni di Lecco (Bercigli-Berti; IV Zanotti; VAR Camplone-Colarossi)

—

CLASSIFICA: Pisa 21 – Benevento e Reggina 19 – Brescia 18 – Lecce e Cremonese 17 – Frosinone 15 – Perugia, Ascoli, Monza e Cosenza 14 – Spal, Parma, Ternana, Como, Cittadella 13 – Alessandria 8 – Crotone 7 – LR Vicenza 4 – Pordenone 2.

(foto: il gol su rigore di Coda in Lecce-Cosenza del 21 febbraio scorso – ph. Coribello/SS)