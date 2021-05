VIRTUS FRANCAVILLA – Roberto Taurino è il nuovo allenatore dei biancazzurri

Dopo una stagione travagliata, conclusasi comunque con la salvezza, la Virtus Francavilla del presidente Antonio Magrì ha deciso di chiudere la parentesi Alberto Colombo, affidando la panchina a Roberto Taurino, ex capitano proprio della formazione biancazzurra e reduce dall’esperienza con la Viterbese.

Questa la nota ufficiale della società.

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Roberto Taurino che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra per la stagione 2021/2022. Il nuovo allenatore, classe ’77, è stato calciatore e capitano della Virtus, vincendo il campionato di Eccellenza e il campionato di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale e concludendo la sua carriera da calciatore in biancazzurro. Da mister ha iniziato la sua carriera da vice allenatore sempre tra le fila biancazzurre nella stagione 2016/2017, raggiungendo il 5 posto in classifica.

Successivamente viene chiamato alla guida tecnica del Nardò in serie D (2017/2018 e 2018/2019), concludendo nel primo anno il campionato in settima posizione. Nel campionato scorso (2019/2020) viene ingaggiato dal Bitonto Calcio con cui si classifica al primo posto (stagione interrotta a marzo a causa della pandemia da Covid-19) con la media di 2.04 punti a partita. Da novembre 2020 ad aprile 2021 è stato l’allenatore della Viterbese, portando la società gialloblù a 36 punti in 23 gare frutto di 7 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte, con una media punti di 1.26 a partita.

La società augura a mister Taurino un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri.

Bentornato…Muro di Berlino!”