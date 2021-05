LECCE – Corini e l’ultima di Empoli: “Vincere per puntare al terzo posto. Servirà gara di livello”. I convocati

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani ad Empoli che chiuderà la stagione regolare.

L’allenatore di Bagnolo Mella ha parlato di obiettivi e formazione: “Andiamo a giocarci una partita contro i migliori del campionato. Servirà una gara di livello, abbiamo l’obiettivo del terzo posto e faremo la nostra gara per scalare una posizione ora non nostra. E’ importante perché su un eventuale finale col Monza non varrebbe lo scontro diretto, i brianzoli si giocano la promozione diretta e arrivare terzi a pari punti ci consentirebbe di lavorare normalmente e non con un risultato a favore loro. E’ la quarta partita in dieci giorni, farò qualche rotazione, ho fatto una valutazione sui diffidati e mi prenderò un rischio, ma non di più”.

Servirà innanzitutto ritrovarsi mentalmente: “La delusione c’è per non aver colto la possibilità che ci siamo costruiti, ma l’obiettivo è sempre lì, abbiamo la possibilità di prendercelo. Dopo la gara con la Reggina era normale la delusione, ma ho ritrovato stimoli già nell’allenamento e cercheremo di migliorare ancora facendo risultato ad Empoli per poi preparare in una settimana l’andata dei playoff”.

Su alcuni singoli: “Stamattina Tachtsidis ha avuto un problema tendineo alla base dei flessori e il medico mi ha detto di non rischiare. Vedremo nei prossimi giorni con eventuali esami. Pettinari sta continuando il suo percorso e vedremo la settimana prossima. E’ da valutare il suo recupero per la prima partita, capiremo tra mercoledì e giovedì. Listkowski è stato risparmiato per una serie di problematiche dopo un lungo percorso, ha bisogno di allenarsi qui per ricondizionarsi qui in vista del finale di stagione. Yalcin? E’ entrato dieci minuti con la Reggina, sto pensando a dargli più spazio. Avrà più minutaggio rispetto al passato, ma non partirà dall’inizio”.

Questi i convocati:

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo, Calderoni

CENTROCAMPISTI – Paganini, Nikolov, Bjorkengren, Hjulmand, Mancosu, Listkowski, Majer

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Rodriguez

Non faranno parte del gruppo i non convocati Monterisi, Maselli, Borbei e Felici (con la Primavera) e gli infortunati Pettinari, Tachtsidis e Adjapong.