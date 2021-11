VIRTUS FRANCAVILLA – Rimonta letale, il Latina va al tappeto. Sportillo: “Vittoria del gruppo”

La Virtus Francavilla riscatta subito il ko di Pagani battendo, in rimonta, il Latina. A decidere la sfida, le reti di Maiorino nel primo tempo e di Ekuban nella ripresa. Momentaneo vantaggio laziane di Ercolano.

Le parole di mister Pietro Sportillo, vice dello squalificato Roberto Taurino, a fine gara, riprese dal Nuovo Quotidiano di Puglia: “È la prima volta che recuperiamo una gara dopo lo svantaggio e questo è importante perché il Latina ha calciatori di categoria superiore. Diamo merito agli avversari ma è anche giusto prenderci qualche merito per essere riusciti a ribaltarla. Non ci siamo disuniti, dopo aver preso il gol, e siamo rimasti lucidi e solidi. Bravi i ragazzi, questa è la vittoria del gruppo e non dei singoli. Chi scende in campo, lo fa sempre al massimo del suo impegno. Bellissimo il gol di Ekuban”.

Per la Virtus, che aggancia il Taranto a 20 punti, domenica prossima c’è la trasferta a Picerno.

—

IL TABELLINO

Francavilla F.na, “Nuovarredo Arena”

domenica 7 novembre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 13

VIRTUS FRANCAVILLA-LATINA 2-1

RETI: 17′ pt Ercolano (L), 26′ pt Maiorino /VF), 13′ st Ekuban (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile, Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Tchetchoua, Toscano (35′ st Mastropietro), Prezioso (35′ st Carella), Ingrosso, Maiorino (23′ st Ventola), Ekuban (44′ st Enyan). All. Sportillo (Taurino squal.).

LATINA: Cardinali, Giorgini, Celli (32′ st Teraschi), Esposito, Ercolano, Di Livio (32′ st Rossi), Marcucci, Tessiore, Atiagli (36′ st Nicolao), Carletti (36′ st Sane), Jefferson. All. Di Donato.

ARBITRO: Longo di Paola.

NOTE: ammoniti Marcucci, Celli, Prezioso, Giorgini, Miceli, Mastropietro. Rec. 0+4.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: la gioia di Ekuban dopo il gol – ph. Miglietta)