ECCELLENZA/B – Ugento ko, via alla fuga del Martina: i tabellini della 9ª giornata

Il Martina è ufficialmente in fuga dopo nove giornate del girone B di Eccellenza pugliese. I biancazzurri passano a Ugento, principale inseguitrice e a meno tre prima della gara di ieri, e allungano in vetta, conquistando la nona vittoria su nove partite. Grande merito ai giallorossi di Andrea Salvadore, che, dopo essere passati in svantaggio con una rete di Delgado in avvio di gara, si riorganizzano e tengono testa, con coraggio, alla capolista, sfiorando anche il gol del pari in un paio di occasioni. Nella ripresa, poi, un contropiede orchestrato da Bukva e concluso magistralmente da Ancora, porta al doppio vantaggio gli ospiti, ma l’Ugento la riapre subito con un gol di Escobedo e va vicinissimo al pari con lo stesso Escobedo (decisivo Maggi). Nel finale, con i salentini protesi all’attacco, un rinvio di Cappellari, da centrocampo, sorprende De Luca e dà il via alla festa del centinaio di tifosi giunti a Ugento da Martina.

La squadra di Salvadore, ora, si deve guardare le spalle dal Sava che, travolgendo il Mola, si porta a -3 dal secondo posto. Bene anche l’Otranto che rifila quattro reti al Castellaneta e consolida il quarto posto, con due punti di vantaggio sul Gallipoli, corsaro a Ginosa e alla seconda vittoria di fila. Risale la china l’Ostuni che beffa il Racale con un gol di Benedetti. Colpo esterno del Maglie che, con un doppio Mosca, viola il campo del Grottaglie. Pari tra Massafra e Manduria.

I tabellini della nona giornata:

UGENTO-MARTINA 1-3

RETI: 2′ pt Delgado (M), 29′ st Ancora (M), 31′ st Escobedo (U), 46′ st Cappellari (M)

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello, Cassano (26’ st Tardini), Lopez, Chirivì (4’ st Galeandro), Marconato, Pinto (34’ st Di Palma), Cedrez (4’ st Cicerello), Rodriguez, Stefanizzi (4’ st Escobedo). A disp. Calvo, Frisenda, Aprile, De Lorenzis. All. Salvadore.

MARTINA: Maggi, Cappellari, Brescia, Mangialardi, Aprile, Perrini, Amatulli, Cannito, Cerutti (20’ st Bukva), Delgado (39’ st Conte), Ancora (41’ st Dominguez). A disp. Cocozza, Giancola, Monteleone, Tejio, Fruci, Gulic. All. Pizzulli.

ARBITRO: Salomone di Bari.

NOTE: ammoniti De Luca, Lopez, Marconato, Di Palma (U), Amatulli, Delgado (M).

—

GROTTAGLIE-TOMA MAGLIE 0-2

RETI: 2′ pt e 27′ pt Mosca

GROTTAGLIE: Coppola (1′ st Pedace), Gargaro (38′ st Cohen), Venneri, Pecora (27′ st Caricasulo), Santoro, Carlucci, Venza, Serra, Rondini (24′ st Cavallo), De Marinis (38′ st Quaranta), Vecchio. All. Rossini.

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane (34′ st Marcuccio), Cassini, Cabrera, Pasca, Romano (30′ st Muchardi), Politi, Mosca (22′ st Tourè), Flordelmundo, Marin (15′ st Meneses).

ARBITRO: Laraspata di Bari.

—

GINOSA-GALLIPOLI F. 0-2

RETI: 40′ pt Medina rig., 8′ st Santomasi

GINOSA: Gallitelli, Bruno (30′ pt Bitetto), Donvito, Guerra (36′ st Verdano), Ola, De Carlo (30′ st Schembri), Tragni, Facecchia, Saani (20′ st Bitetti), Gori, Pulpito. All. Pizzulli.

GALLIPOLI F.: Russo, De Leo, Piscopiello, Maiolo, Mangione, Martinez, Solidoro, Cascio, Medina (27′ st Manisi), Regner, Santomasi (46′ st Carrino). All. Oliva.

ARBITRO: Aratri di Bari.

—

DC OTRANTO-CASTELLANETA 4-2

RETI: 13′ pt Diarra (O), 25′ pt e 37′ pt Meneses (O), 12′ st Cisternino (O), 44′ st rig. Martinez (C), 46′ st Gramegna (C)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra (33′ st Oproiescu), Signore, Alcazar (9′ st Cisternino), Valentini (23′ st Frisco), Mariano, Meneses, Villani (31′ st Capristo), Buongiorno (39′ st Semola). All. Manco.

CASTELLANETA: Lacirignola, D’Andria (30′ pt Giannotta), Baroni (10′ st Abbate), Macaluso (32′ st Gramegna), Pinto M., Sardella, Pinto N. Pinto A. (38′ pt Scauciuc), Martinez, Palmisano (18′ st Tisci), Agodirin. All. D’Alena.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

SAVA-VIRTUS MOLA 4-0

RETI: 16′ pt Quarta, 32′ pt Procida, 7′ st Caruso, 42′ st rig. D’Arcante

SAVA: Maraglino, De Gregorio (29′ st D’Ambrosio), Greco, Amaddio, Aquaro, D’Arcante, De Luca (35′ st Giammarruco), Procida (17′ st D’Ettorre), Caruso, Quarta (4′ st Zaccaria), Beltrame (17′ st Bongermino). All. Passariello.

VIRTUS MOLA: Doronzo, Daddabbo (1′ st Laserra), Dentico, Sisto, De Palma (11′ st Colabello), Amoruso, Colella (1′ st Stella), Schirone, Portoghese, Fumai, Pinto (39′ st Bottalico). All. Sisto.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

—

ATL. RACALE-OSTUNI 0-1

RETI: 10′ st Bedenetti

ATL. RACALE: Laborda, Parlati (23′ st Panico), Margagliotti (39′ st De Maria), Casalino, Distasio, Romano, Botrugno, Perna, Potenza, Pirretti, Castrì. All. Bruno.

OSTUNI: Schina, Stranieri, Nives, Marino, Razzini (13′ st Stabile), Chiochia, Marzio (16′ st Molnar), Benedetti, Maglie (49′ st Caruso), Faccini (39′ st Longo), De Pasquale. All. Bruni.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

S. MASSAFRA-MANDURIA 0-0

S. MASSAFRA; Pizzaleo, Stella, Fornino (21′ st Labellarte), Fumarola, Camassa, D’Andria, Girardi, Notarnicola (24′ st Fonzino), Boscaini (38′ st Frassanito), Vapore (15′ st Notaristefano), Appeso. All. Pizzonia.

MANDURIA: Russo, Castello, Giannetti, Epifanio, Pignatale, Dyeng, Gomez, Reilly, Turco (47′ st Galeone), Goncalves (27′ st Cassano), Scarci (27′ st Cava). All. Geretto.

ARBITRO; Ancona di Taranto.

(foto: la festa del Martina a Ugento – ©Asd Martina)