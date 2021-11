PROMOZIONE/B – CD Gallipoli ritorna a vincere, il Taurisano rallenta. Prima gioia Melendugno: i tabellini della 9ª

Dopo lo stop di Novoli, il Città di Gallipoli ricomincia a macinare punti e guadagna terreno sul Taurisano. I giallorossi piegano agevolmente il Locorotondo e si portano a quota 24, +3 sui granata che restano impelagati sul campo del Veglie e vedono allontanarsi la capolista. L’unica consolazione, per il Toro, è aver conservato l’imbattibilità, sola squadra del girone ancora a zero sconfitte. Alle spalle di Gallipoli e Taurisano, tengono bene Talsano e Leverano che procedono a braccetto al terzo posto. Galatina e Avetrana agguantano il Locorotondo in quinta piazza. In coda, prima vittoria per il Melendugno che piega il Tricase e lascia l’ultimo posto al Brilla Campi.

I tabellini della nona giornata:

CITTÀ DI GALLIPOLI-V. LOCOROTONDO 3-1

RETI: 37′ pt Iurato (G), 30′ st Malerba (G), 40′ st Atif (G), 45′ st Montaldi rig. (L)

CITTÀ DI GALLIPOLI: Passaseo, Nuzzo (31′ st Vigliotti), Atif, Cardinale, Carrozza F., Matere, Portaccio (35′ st Alligri), Caputo (39′ st Miggiano), Doukoure (39′ st Muciaccia), Scialpi, Iurato (17′ st Malerba). All. Carrozza A.

V. LOCOROTONDO: Costantino, Venere (20′ st Speciale), Angelini, Neglia, Pasculli (18′ pt Palazzo), Calia (26′ st Mohcine), Serri (39′ st Daddato), Galiano, Montaldi, Serio (13′ st Pantaleo), Salamina. All. Rosato.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

—

GALATINA-CAPO DI LEUCA 2-0

RETI: 31′ pt Carciullo, 46′ st Mighali

GALATINA (form. iniz.): Minerba, Leanza, Mingiano, Zaminga, Costantini, Bramato, Pascali, De Razza, CArciullo, Mighali, Giorgetti. All. Contaldo.

CAPO DI LEUCA (form. iniz.): Potenza, De Santis, Frisullo, Florio, Crisafulli, Trotta, Greco, Imperato, Ponzo, Ferraro, Monteduro. All. Corvaglia.

ARBITRO: Camporeale di Barletta.

—

BRILLA CAMPI-LEVERANO 1-3

RETI: 43′ pt Resinato (BC), 13′ st Puscio (L), 40′ st rig. Giannuzzi (L), 45′ st Muci (L)

BRILLA CAMPI: Napoli, Longo (44′ st De Matteis), Iaia A., Iaia S., Tondo, Spedicato, Resinato, Caravaglio (45′ st Diop), Podo, Marti (45′ st Simeone), Greco (34′ st Macchia). All. Patruno.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pasculli (38′ st Dell’Anna), Giannuzzi, De Carli, Elia, Puscio, paiano (44′ st Kone), Fonte (36′ st Pedone), De Michele, Spedicato (29′ st Muci). All. Renis.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

—

VEGLIE-TAURISANO 0-0

VEGLIE: Polito, De Luca (1′ st Errico), De Mauro, Rotunno, Gurau, Voges, Cappellini, Commendatore, Andriani (17′ st Palma), Lillo, De Lorenzis. All. Politi.

TAURISANO: Potenza, Calò (36′ pt Provenzano), Mele, Zilli (19′ st Preite), Ciurlia, Alessandrì, Torsello (19′ st Luca), Galati, Vantaggiato, De Giorgi, Scarlino (34′ st Antonazzo). All. Bray.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

TALSANO-NOVOLI 4-1

RETI: 10′ pt Ungaro (T), 20′ pt Palazzo (N), 4′ st Cellamare (T), 17′ st Mignogna rig. (T), 29′ st Peluso C. (T)

TALSANO: Notaristefano, Montervino, La Gioia (26′ st Giannotta), Dima, Lecce (36′ st Ciardo), Franco, Cellamare (47′ st Montanaro), Ungaro, Peluso C., Mignogna, Bello (18′ st De Blasi). All. Pettinicchio.

NOVOLI; Isceri, Martina (31′ st Indirli), Fasiello (8′ st Scarcella), Quarta (25′ st Marasco Gioe.), Conte, Capone, Palazzo, franco (21′ st Marasco Giov.), Massaro, Poleti, Fedele (8′ st Perrone). All. Marangio.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

AVETRANA-PS LEGEND 2-0

RETI: 7′ pt Sanyang, 1′ st Toumi

AVETRANA: Laghezza, Di Giulio (40′ st Carluccio), Trisciuzzi, Eleni, Maggio, Talò (1′ st Di Silvestro), Sanyang, Gioia, Toumi (23′ pt Birtolo), Malagnino (28′ st Cervellera), PAsqua (28′ st Massaro). All. Franco.

PS LEGEND: Giampetruzzi, Perrone (28′ st Olindo), Youmbi, Nazaro (28′ st Sciacoviello), Crudele (23′ st Mottura), Bruno, Ciriello (8′ st Sana), D’Angelo, Nazaro G., Letizia, Camara. All. Passarelli.

ARBITRO: Maselli di Bari.

—

MELENDUGNO-TRICASE 2-1

RETI: 5′ pt e 39′ pt Vergari (M), 23′ pt D’Amico (T)

MELENDUGNO: Nuzzaci, Colagiorgio, Greco, Longo, Gurau, Vergari, Permeti, De Mitri, Conte (19′ st Petruzzella), Nocco, Palma (35′ st Fanigliulo). All. Castrignanò.

TRICASE: Bibba, Mauro (43′ st Dimaglie), Orlando (42′ pt Rizzo E.), Zocco, Rizzo J., Diallo (17′ st Conde), Zaminga, Otmani, Bonaventura (22′ st Munua), Rosafio (32′ st Moretto), D’Amico. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

(foto: Il CD Gallipoli, archivio)