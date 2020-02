VIRTUS FRANCAVILLA – Quattro sberle al Catanzaro, show biancazzurro al “Giovanni Paolo II”

Vazquez, Di Cosmo e una doppietta di Perez regalano una straordinaria vittoria alla Virtus Francavilla. Steso e sepolto il Catanzaro al “Giovanni Paolo II”, i biancazzurri volano a quota 37 al termine di una delle più belle gare giocate sotto la gestione Magrì.

La buona partenza biancazzurra è coronata dal gol che arriva al 24′ con Vazquez, che finalizza al meglio una rapida escursione di Di Cosmo sulla fascia sinistra. Lo stesso Di Cosmo, poi, raddoppia al 37′ con un gran tiro da fuori che s’insacca all’incrocio. Al riposo si va sul doppio vantaggio per gli Imperiali.

La ripresa non muta sostanzialmente il ciclo della gara. Anzi: al minuto 14 Perez triplica con un calcio di rigore concesso per fallo su Delvino. Di lì al due minuti, poi, arriva al doppietta personale per lo stesso Perez, con un colpo di testa letale che batte Bleve per la quarta volta.

Mercoledì pomeriggio si ritorna in campo per il turno settimanale. Alle viste c’è la trasferta calabrese sul campo della Vibonese, alle ore 16.30.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 4-0

RETI: 24′ pt Vazquez, 37′ pt Di Cosmo, 14′ st rig. e 16′ st Perez

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Delvino, Marino, Caporale (21′ st Tiritiello), Albertini, Di Cosmo (37′ st Nunzella), Zenuni (30′ st Mastropietro), Risolo (22′ st Castorani), Gallo, Vazquez, Perez (30′ st Marozzi). All. Trocini.

CATANZARO: Bleve, Atanasov, Celiento, Martinelli, Contessa, Corapi (24′ st Iuliano), Urso, Statella (33′ st Casoli), Bianchimano, Di Piazza (33′ st Bayeye), Carlini (24′ st Giannone). All. Auteri.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

NOTE. ammoniti Celiento, Caporale, Contessa. Recupero: 1′ pt, 3′ st.

RISULTATI (giornata 27) – Rieti-Teramo 0-2, Virtus F.-Catanzaro 4-0, Catania-Ternana, Cavese-Bari, Monopoli-Sicula Leonzio, Regina-Paganese, Viterbese-Potenza, Casertana-Vibonese, Picerno-Bisceglie, Rende-Avellino.

CLASSIFICA: Reggina 60 – Bari 54 – Monopoli 51 – Ternana 48 – Potenza 46 – Catanzaro 42 – Teramo 40 – Catania e Virtus Francavilla 37 – Viterbese 35 – Paganese 34 – Cavese 33 – Vibonese 32 – Casertana e Avellino 31 – Picerno 26 – Bisceglie e Sicula Leonzio 19 – Rende 17 – Rieti 12.

PROSSIMO TURNO (mer. 26 feb): Sicula Leonzio-Casertana, Az Picerno-Catania, Avellino-Paganese, Vibonese-Virtus Francavilla (h 16.30), Teramo-Potenza, Cavese-Rende, Bisceglie-Viterbese, ternana-Bari, Catanzaro-Reggina, Monopoli-Rieti.