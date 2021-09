VIRTUS FRANCAVILLA – Prova perfetta con l’ex capolista Monopoli: tre gol e prima sconfitta biancoverde

Un’ottima Virtus Francavilla coglie la terza vittoria stagionale, infliggendo la prima sconfitta all’ex capolista Monopoli con una prova tattica pressoché perfetta. A decidere la sfida sono stati i gol di Maiorino (23′ pt e 26′ st) e di Enyan (42′ st); di Starita (15′ st) il provvisorio pari biancoverde.

Si gode il prestigioso successo il tecnico biancazzurro, Roberto Taurino: “Sono contento della prestazione – riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia – abbiamo fatto una grande partita. I ragazzi sono stati bravi, creando tante soluzioni, con aggressività e ribando molti palloni. Nella ripresa, qualcuno è calato nell’aggressività, stavamo soffrendo, poi li abbiamo limitati. Abbiamo sofferto solo sul gol preso da palla inattiva. Un piccolo difetto, a volte perdiamo un po’ la lucidità e dobbiamo crescere in fretta. la strada è quella giusta perché ad oggi dobbiamo solo salvarci. Ai miei chiedo sempre di dare il massimo, perché per primo la carriera è la loro che si interseca con la Virtus, ma poi devono fare bene per il loro futuro e questo significa lavorare per la squadra e per l’obiettivo generale”.

IL TABELLINO

Francavilla F.na (Br), “Nuovarredo Arena”

domenica 26 settembre 2021, ore 15

Serie C/C 2021/22 – giornata 5

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 3-1

RETI: 23′ pt e 26′ st Maiorino (VF), 15′ st Starita (M), 42′ st Enyan (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Carella, franco, Prezioso (35′ st Ingrosso), Enyan (46′ st Toscano) – Maiorino (46′ st Puntoriere), Ventola (35′ st Perez). All. Taurino.

MONOPOLI: Loria – Mercadante, Arena, Bizzotto (40′ st D’Agostino) – Novella, Bussaglia (21′ st Vassallo), Piccinni (21′ st Langella), Hamlili (21′ st Morrone), Guiebre – Grandolfo (35′ st Nocco), Starita. All. Colombo.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

NOTE: Ammoniti Hamlili, Loria, Arena.

(foto: la festa in campo della Virtus – ph. Miglietta)