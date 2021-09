LECCE – Primavera, il Genoa recapita ai giallorossi la prima sconfitta stagionale

Il Genoa recapita a domicilio la prima sconfitta per la Primavera del Lecce. A Parabita finisce 1-0 per i liguri. Il Lecce spreca anche un rigore con Burnete che calcia altissimo nella ripresa. A decidere l’incontro, un gol di Bamba, lasciato libero dalla difesa giallorossa, apparsa distratta in questa occasione.

Nel complesso, gara con diversi errori per il Lecce, che, rigore a parte, hanno sprecato delle buone chance per bucare la porta di Mitrovic.

Nel prossimo turno, Vulturar e compagni saranno ospiti dell’Atalanta, sabato alle ore 11.

IL TABELLINO

LECCE-GENOA 0-1

RETI: 23′ pt Bamba

LECCE (4-3-3) Borbei – Lemmens (35′ st Scialanga), Nizet, Hasic, Torok – Salomaa (35′ st Daka), Vulturar, Marti (25′ st Back) – Felici (16′ st Milli), Burnete (35′ st Coqu), Gonzalez. All. Grieco.

GENOA (4-3-3): Mitrovic – Boci, Bolcano, Marcandalli, Gjini – Besaggio, Palella, Sadiku – Accornero, Vassallo (32′ st Dellepiane), Bamba (40′ st Bornosuzov). All. Chiappino.

ARBITRO: Longo di Paola.

NOTE: al 68′ Burnete fallisce un rigore.

RISULTATI (giornata 4): Atalanta-Milan 2-0, Inter-Juventus 0-2, Torino-Empoli 1-2, Roma-Verona 2-0, Spal-Cagliari 1-1, Lecce-Genoa 0-1; Fiorentina-Sassuolo, Sampdoria-Bologna, Napoli-Pescara domani.

CLASSIFICA (provv.): Roma 10 – Genoa 9 – Cagliari 8 – Empoli, Atalanta, Inter 7 – Napoli, Juventus, Torino 6 – Lecce, Spal 5 – Sampdoria, Verona 4 – Milan 2- Fiorentina, Sassuolo, Bologna, Pescara 1.

PROSSIMO TURNO: Milan-Napoli, Atalanta-Lecce (sab. h 11), Genoa-Torino, Bologna-Spal, Juventus-Sampdoria, Empoli-Inter, Cagliari-Sassuolo, Verona-Fiorentina, Pescara-Roma.

(foto: Burnete, fallisce un rigore al 68′ – ph. Coribello-SalentoSport)