TARANTO – Pacilli e Giovinco stendono il Latina, i rossoblù accorciano dalla vetta

Terza vittoria per il Taranto che conquista altri tre punti e accorcia le distanze dal Bari capolista, agganciando il Monopoli. A stendere il Latina ci pensano Pacilli e Giovinco, entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo della gara. Ottima prova dei rossoblù. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, allo Iacovone arriverà il Monterosi.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 10’: Pacilli effettua un tiro cross che si spegne sul fondo. Al 19’ rispondono gli ospiti con una percussione di Di Livio, il suo destro a giro è alto. Il Taranto prende coraggio e guadagna metri: al 22’ Pacilli crossa per la testa di Saraniti, la frustrata però finisce alta sulla traversa. I rossoblù si fanno pericolosi al 30’: Ferrara lancia Giovinco che entra in area, il suo diagonale però viene respinto. L’azione più pericolosa della prima parte di gioco arriva al 41’: Bellocq lavora una buona palla per Giovinco che dal dischetto sbaglia praticamente un rigore in movimento, tirando un rasoterra centrale. La prima frazione termina senza recupero e a reti bianche.

La prima azione importante del secondo tempo coincide con il gol del vantaggio rossoblù. Al 15’ Civilleri dalla trequarti fa partire un cross, Pacilli trova la zampata vincente e porta avanti gli ionici battendo Cardinali. Il Taranto trova il raddoppio al 23’: Civilleri ancora crossa in mezzo, Saraniti addomestica la sfera e la rimette al centro dell’area per Giovinco, che al volo sotto la traversa fa esplodere la curva nord per il due a zero ionico. Solo al 41’ gli ospiti si fanno rivedere con un colpo di testa a lato di Andrade. Al 45’ arriva l’occasione più ghiotta per gli ospiti: Rossi con un destro a giro dall’interno dell’area colpisce il palo. La contesa termina dopo sei minuti di recupero con i ragazzi di Laterza che ottengono la loro terza vittoria. Mercoledì allo Iacovone arriva il Monterosi.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 26 settembre 2021, ore 15

Serie C/C 2021/22 – giornata 5

TARANTO-LATINA 2-0

RETI: 15’ st Pacilli, 23’ st Giovinco

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Tomassini, Riccardi, Benassai, Ferrara – Marsili, Civilleri (34’ st Labriola), Bellocq – Pacilli (21’ st Mastromonaco), Saraniti (39’ st De Maria), Giovino (34’ st Italeng). A disp.: Loliva, Antonino, Zullo, Santarpia, Granata, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

LATINA (4-4-2): Cardinali – Teraschi (36’ st Sane), Giorgini, Esposito, Nicolao – Di Livio (19’ st Rossi), Amadio, Marcucci (25’ st Barberini), Tessiore – Carletti (25’ st Andrade), Rosseti (19’ st Mascia). A disp.: Alonzi, Spinozzi, Ricci, De Santis, Barberini, Atiagli, Ercolano. All.: Daniele Di Donato.

ARBITRO: Samjir Kumara di Verona (Ravera-Regazzieri; IV Ramondino).

NOTE: Ammoniti: Pacilli (T), Benassai (T), Mascia (L), Italeng (T), Barberini (L).

