SERIE C/C – La Virtus Francavilla ospita il Picerno, rinviato il derby tra Taranto e Monopoli. Il programma della 33ª

Siamo agli sgoccioli di questo campionato, anche se tra turni da recuperare e partite ancora rinviate, la strada verso la fine comunque rimane ancora lunga. La capolista Bari vede ad un passo la Serie B: i galletti domenica non dovrebbero avere grossi problemi in quel di Vibo Valentia. Infatti, la trentatreesima giornata coincide con il testa coda tra la prima e l’ultima della classe.

Il Foggia, dopo le polemiche societarie e le dimissioni del presidente Canonico, torna in campo contro il Catania che, nonostante tutte le sue difficoltà, ambisce ad una posizione in griglia playoff. La Fidelis Andria si troverà davanti la Paganese, in quello che si presenta come uno scontro fondamentale per i playout. I federiciani arrivano dal bel pareggio ottenuto in casa del Palermo, mentre i campani sono reduci dalla brutta sconfitta subita in casa dal Foggia.

Chiuderà il turno l’incontro delle 17:30 tra Virtus Franavilla e Picerno. I ragazzi di Taurino vogliono mantenere la loro terza posizione in classifica, ma guardano anche la seconda distante solo tre punti. Gli imperiali affronteranno i lucani che lo scorso mercoledì sono usciti sconfitti nel derby con il Potenza. Lo scontro tutto pugliese tra Taranto e Monopoli è stato rinviato al 6 aprile causa covid. Nello spogliatoio rossoblù le positività sono salite a 18.

Il programma e le designazioni della trentatreesima giornata:

dom h 14:30



AVELLINO-ACR MESSINA: Giuseppe Collu di Cagliari (Dell’Olio-Lenza; IV Di Renda)

FOGGIA-CATANIA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Pellino-Bocca; IV Angelillo)

CAMPOBASSO-LATINA: Kevin Bonacina di Bergamo (Salvalaglio-Colaianni; IV Bonci)

CATANZARO-TURRIS: Claudio Petrella di Viterbo (Tinello-Pragliola; IV Saia)

FIDELIS ANDRIA- PAGANESE: Paolo Bitonti di Bologna (Cortese-Pascali; IV Catanoso)

MONTEROSI-JUVE STABIA: Luca Cherchi di Carbonia (Romano-Pilleri; IV Virgilio)

POTENZA-PALERMO: Claudio Panettella di Gallarate (Lazzaroni-Pintaudi; IV Giaccaglia)

VIBONESE-BARI: Simone Galipò di Firenze (Lalomia-Camilli; IV Carrione)

dom h 17:30



VIRTUS FRANCAVILLA-AZ PICERNO: Mario Perri di Roma 1 (D’Ilario-Agostino; IV Manzo)

LA CLASSIFICA – Bari 68 – Catanzaro 58 – Virtus Francavilla, Monopoli e Avellino* 55 – Palermo* 52 – Foggia 47 – Turris* 45 – Latina 44 – Juve Stabia 42 – Catania*, AZ Picerno* e Monterosi 40 – Campobasso** 37 – Taranto* 36 – ACR Messina 32 – Potenza* e Paganese* 30 – Fidelis Andria 25 – Vibonese 19