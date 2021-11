VIRTUS FRANCAVILLA – Maiorino, poi si spegne la luce e la Turris fa il colpaccio

Dopo due vittorie di fila, arriva il sesto stop stagionale per la Virtus Francavilla contro la lanciatissima Turris, al quarto successo consecutivo. La squadra di Taurino, squalificato, è abile a portarsi in vantaggio trasformando un calcio di rigore, poi si perde un po’ e deve subire il letale ritorno degli ospiti.

Primo tempo con la Virtus più propositiva e vicina al vantaggio con Ekuban al 19′, su cui è decisivo Perina. Rispondono i campani con un mancino di Santaniello che spara alto da buona posizione. Il gioco staziona a centrocampo e non succede nulla sino alla mezzora, quando è ancora protagonista Perina che nega la rete a Maiorino.

In avvio di ripresa, i biancazzurri mettono il muso davanti con Maiorino che trasforma un penalty dopo 4 minuti. Attorno al quarto d’ora, però, la Turris agguanta il pari con uno spunto di Santaniello. I tecnici mettono mano alle panchine alla ricerca del miglior assetto e di forze fresche, ma è ancora la Turris a minacciare i pali di Nobile con un tiro di Leonetti che, per poco, manca lo specchio. Sul finire di gara, poi, il neo entrato Pavone è bravo a trovare lo spunto per beffare Nobile per l’1-2 definitivo.

La Virtus scivola al settimo posto, agganciata dal Taranto. Sabato prossimo, anticipo a Campobasso, ore 17.30.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-TURRIS 1-2

RETI: 49′ Maiorino rig. (VF), 61′ Santaniello (T), 83′ Pavone (T)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Tchetchoua, Toscano (74′ Franco), Prezioso (73′ Tulissi), Ingrosso (87′ Enyan) – Maiorino (87′ Ventola), Ekuban (62′ Perez). All. Sportillo (Taurino squal.).

TURRIS (3-4-3): Perina – Esempio, Lorenzini, Zanoni (70′ Pavone) – Finardi, Tascone, Franco, Varutti (87′ Giofrè) – Giannone (84′ Bordo), Santaniello (71′ Loreto), Leonetti (85′ Di Nunzio). All. Caneo.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

NOTE: Ammoniti Miceli, Pierno, Prezioso (VF), Franco (T), Pavone (T). Rec. 0+4.

