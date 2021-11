TARANTO – Pazzo match allo Iacovone, il Catania va al tappeto in pieno recupero

Allo Iacovone va di scena un match pazzo. Il Taranto si porta sul doppio vantaggio con Giovinco e Civilleri, gli etnei però la riescono ad agguantare con Sipos e Moro. Sullo scadere però Bellocq consegna i tre punti ai rossoblù.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota coincide con il vantaggio da parte del Taranto. Al 14’ Giovinco raccoglie la sfera dal limite e colpisce al volo di sinistro, la palla colpisce il palo e finisce in rete. La risposta del Catania arriva cinque minuti più tardi: Ceccarelli imbecca Russini che, a botta sicura, calcia ma Chiorra è miracoloso nella deviazione in angolo. Successivamente ci prova Provenzano, il suo colpo di testa finisce al lato. Al 35’ si rivede il Taranto: Marsili su punizione pesca Italeng che in sforbiciata impensierisce Sala, la difesa poi libera. Al 41’ il tiro-cross di Labriola colpisce la traversa. Al 42’ il Catania va vicino al pareggio: Ceccarelli la mette in mezzo per Monteagudo che manda oltre la traversa. Il primo tempo termina con il vantaggio di misura dei rossoblù.

Il Taranto raddoppia al 13’ del secondo tempo: Giovinco difende bene una palla al centro dell’area, la sfera giunge a Civilleri che di rasoterra insacca sul primo palo. Il Catania reagisce e al 16’ accorcia le distanze: Sipos supera Granata e batte Chiorra in uscita. Gli etnei spingono alla ricerca del pareggio è al 25’ ottengono un calcio di rigore: Zullo commette fallo su Moro, lo stesso attaccante trasforma spiazzando Chiorra per il 2-2. Al 37’ i rossoazzurri si rendono pericolosi con un colpo di testa di Russini, Chiorra si fa trovare pronto alla respinta. Al terzo minuto di recupero il Taranto trova la rete della vittoria: Marsili batte un angolo, Bellocq la tocca di testa e batte Sala in uscita, per l’esplosione di gioia dei 5.000 dello Iacovone. Il match termina così, con gli ionici che vincono un pazzo match e salgono a 23 punti in classifica. Lunedì i rossoblù saranno ospiti della Juve Stabia.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 21 novembre 2021 – ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 15

TARANTO-CATANIA: 3-2

RETI: 14’ pt Giovinco (T), 13’ st Civilleri (T), 16’ st Sipos (C ), 26′ st rig. Moro (C), 48′ st Bellocq (T)

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Tomassini, Zullo, Granata, Ferrara (4’ pt De Maria) – Marsili, Labriola (16’ st Bellocq), Civilleri, – Giovinco (31’ st Santarpia), Italeng, Pacilli (15’ st Mastromonaco). A disp: Antonino, Zecchino, Ghisleni, Versienti, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

CATANIA (4-3-3): Sala – Claiton, Calapai (21’ st Greco), Monteagudo, Zanchi (21’ st Albertini) – Izco (1’ st Sipos), Maldonado (28’ st Rosaia), Provenzano (36’ st Cataldi) – Ceccarelli, Russini, Moro. A disp.: Stancapiano, Pino, Ercolani, Biondi, Ropolo, Frisenna. All. Francesco Baldini.

ARBITRO: Federico Longo (Pragliola-Ciancaglini; IV Cavaliere)

NOTE: Ammoniti: De Maria (T), Granata (T) Zanchi (C ), Albertini (C)

(foto: la Curva Nord del Taranto)