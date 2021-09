VIRTUS FRANCAVILLA – La gioia biancazzurra arriva in pieno recupero: Tulissi piega la Fidelis Andria

La gioia Virtus arriva a tempo ormai scaduto con Tulissi che sfrutta un erorre di Venturini, salta Benvenga e deposita nella porta della Fidelis Andria. Successo meritato quello del Francavilla di mister Roberto Taurino, che dà seguito alla vittoria ottenuta nello scorso turno contro la Vibonese e che lancia i biancazzurri nelle parti altissime della classifica, a un solo punto dalla coppia Bari-Taranto e a tre dal Monopoli.

“Siamo stati bravi in tutto e per tutto – afferma il tecnico nel post-gara – e abbiamo giocato, sin dall’inizio, per fare risultato. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, ora cerchiamo di dare continuità. In questo torneo tutte le squadre sono organizzate e non possiamo concedere nulla”. Il prossimo avversario sarà il Messina in trasferta.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

RETI: 47′ st Tulissi

F. ANDRIA: Dini – Lacassia, Venturini, Sabatino – Benvenga, Casoli (38′ st Di Pinto), Bolognese, Di Noia (11′ st Bordin), Carullo (16′ st Pelliccia) – Bubas (38′ st Spano), Tulli (11′ st Alberti). All. Panarelli.

V. FRANCAVILLA: Nobile . Idda, Miceli, Caporale – Enyan (14′ st Ingrosso), Tchetchoua, prezioso (48′ st Delvino), Mastropietro (14′ st Tulissi), Pierno – Ventola (40′ st Ekuban), Maiorino (40′ st Carella). All. Taurino.

ARBITRO: Di Graci di Como.

NOTE: ammoniti Miceli, Tchetchoua (VF). Rec. 0′ e 5.

(foto: l’abbraccio dei compagni a Tulissi – ph. Miglietta)