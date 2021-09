BRINDISI-VIRTUS MATINO – Spinelli evita i rigori, in Coppa avanti l’undici di Chianese

Sfuma in extremis la possibilità, per la Virtus Matino, di giocarsi ai rigori l’accesso al tabellone principale della Coppa Italia di Serie D. Al “Fanuzzi” la spunta il Brindisi, proprio sull’ultimo pallone.

La Virtus aveva cominciato col giusto piglio, anche se, dopo circa un minuto, Serafino aveva colpito la base del palo su cross di Vadje. Ospiti in vantaggio al primo affondo, con un bel colpo di testa del baby Inguscio che beffa Giappone. Il pari brindisino arriva al 40′ con Esposito che corregge in rete un cross di Badje.

Poche emozioni e meno furore agonistico nella ripresa, nella quale si segnalano uno spunto di Denkovsky e due tentativi di Ruibal. Il Matino sembra controllare bene l’incontro, ma, al 95′, arriva la beffa con una punizione dalla destra battuta da Garofalo che pesca Spinelli, bravo a battere, sotto misura, Convertini.

Il Brindisi, adesso, se la vedrà col Bitonto il 22 settembre per il primo turno. Domenica, via al campionato con Francavilla in Sinni-Brindisi e Matino-San Giorgio.

—

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

domenica 12 settembre 2021, ore 20

Coppa Italia Serie D 2021/22 – Turno preliminare

BRINDISI-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 17′ pt Inguscio (VM), 40′ pt Esposito (B), 50′ st Spinelli (B)

BRINDISI: Giappone, Favilene, Siciliano, Spinelli, Di Pasquale, Esposito (14′ st Sterpone), Vignes, De Luca (1′ st Denkovsky), Badje, Serafino (20′ st Capuozzo E.), Rekik (14′ st Napolitano, 25′ st Garofalo). All. Chianese.

VIRTUS MATINO: Convertini, Giambuzzi, Cavalieri, Micheli, Monopoli, Inguscio (31′ st Fina), Facundo (10′ st Grandis), Marin (31′ st Alemanni), Tarantino (4′ st Gallo), Ancora, Ruibal. All. Branà.

ARBITRO: Vogliacco di Bari.

(foto: S. Di Maria)