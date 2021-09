SERIE D – Coppa Italia, i risultati del turno preliminare e gli accoppiamenti del 1° turno

Giornata di turno preliminare di Coppa Italia di Serie D quella che volge al termine.

Nel pomeriggio, il Gravina ha battuto il Fasano per 6-5 dopo i calci di rigore. Al 90′ il risultato era fermo sull’1-1 per via dei gol di Battista per il Fasano (23′) e di Lautaro per il Gravina (36). Nel prossimo turno, il Gravina se la vedrà con l’Altamura.

Il Bisceglie, invece, ha ceduto in casa al Nola (doppietta di Ruggiero, gol di D’Angelo). I napoletani, ora, sfideranno il Cerignola.

In serata si è giocata Brindisi-Virtus Matino. Hanno vinto i biancazzurri di casa per 2-1, rimontando il gol di Inguscio con le reti di Esposito e Spinelli (quest’ultima al 95′). La squadra di Chianese, ora, giocherà col Bitonto.

Nel primo turno di Coppa, in programma mercoledì 22 settembre, ci saranno anche le partite Nardò-Casarano e Molfetta-Lavello.