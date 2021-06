VIRTUS FRANCAVILLA – Innesti di peso per l’attacco: ecco Patierno. Ma non solo…

La Virtus Francavilla assesta due importanti colpi per l’attacco. Il club biancazzurro, poco fa, ha ufficializzato l’arrivo di Cosimo Patierno, attaccante di grande esperienza, classe 1991, con un curriculum che conta oltre 150 reti e tante maglie prestigiose come Vigevano, Martina, Bisceglie, Grosseto, Gravina, Nardò, Bitonto (in D), teramo (In C).

Patierno ritrova mister Roberto Taurino dopo l’esperienza comune al Bitonto, in D, e si è laureato capocannoniere per tre anni di fila: nel 2017-18 in Eccellenza; nelle due stagioni successive, in Serie D.

Oltre a Patierno, si registra, inoltre, il ritorno alla base di Leonardo Perez, nella seconda parte della scorsa stagione in forza all’Arezzo.

(foto: Cosimo Patierno)