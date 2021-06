EVENTI – Sport, sorrisi e beneficienza: un successo il Padel Day a Galatina

Lodevole iniziativa dell’associazione Quelli di Piazza San Pietro 2.0 di Galatina che, lunedì scorso, ha devoluto un assegno di mille euro nelle mani di Pierangelo Muci, responsabile dell’associazione Portatori sani di Sorrisi, provento della giornata di sport e beneficenza denominata “Padel Day”, organizzata insieme alla Virtus Padel di Galatina e svoltasi il 6 giugno scorso.

Il torneo ha visto impegnate 22 coppie, tra maschile e misto, le cui quote d’iscrizione sono state destinate, come scritto, a Muci e al suo camper “Felicetto“, presente, per tutta la giornata, all’evento.

I ringraziamenti, da parte dell’associazione Quelli di Piazza San Pietro 2.0. vanno “a tutti gli amici presenti; ai numerosi sponsor che, aderendo con entusiasmo nell’organizzazione dell’evento, ci hanno ancora una volta premiato per la bontà e impegno sociale che contraddistinguono la nostra associazione; alle istituzioni, con a capo il sindaco di Galatina, dott. Marcello Amante; Antonio Palumbo, Sergio Panico e Assunta Musarò, gestori del Virtus Padel di Galatina”.

E ancora: “Grazie di cuore, amici, e state pur certi che a breve torneremo a divertirci, sempre con uno scopo ben preciso: accendere quelle famose ‘fiaccole’ che la grande Madre Teresa di Calcutta ci ha insegnato a fare nel corso della sua vita”.