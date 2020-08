VIRTUS FRANCAVILLA – Due rinnovi e un nuovo arrivo, comincia a muoversi il mercato biancazzurro

Prime mosse di mercato per la Virtus Francavilla che ha cominciato a puntellare e a rinforzare la rosa per la prossima stagione di Serie C.

Nei giorni scorsi, il club biancazzurro ha portato a termine tre operazioni. La prima è il rinnovo sino al 2021 di Manuel Castorani, centrocampista classe 1999, prelevato in gennaio dal Ligorna, club di Serie D, di scuola Empoli, utilizzato da mister Bruno Trocini in sette occasioni nella stagione appena passata.

Vestirà il biancazzurro Domenico Franco, centrocampista d’impostazione classe 1992, nativo di Castrovillari e con diverse esperienze nel curriculum, tra cui Salernitana (con tre presenze in Serie B), Paganese, Messina, Monopoli, Rende e Cesena nell’ultima annata, con 22 presenze e due reti.

Infine, arriva la notizia del rinnovo con il difensore Fabio Delvino, classe 1988, nella scorsa stagione in campo in 25 occasioni. Delvino vestirà il biancazzurro sino al 2023.