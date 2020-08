SERIE B – La lista (approssimativa) ai nastri di partenza del campionato cadetto 2020/21

Hanno preso il via ieri sera i playoff di Serie B che vedevano in ballo anche l’Empoli di Andrea La Mantia, eliminato dal Chievo dopo l’1-1 al Bentegodi al 120′. Lo stesso La Mantia, inoltre, ha fallito un calcio di rigore al 103′, ma non è stato il solo: nei tempi regolamentari, avevano sprecato un penalty anche il clivense Djordevic e l’empolese Ciciretti.

Questa sera si completa il primo turno playoff con la sfida tra il Cittadella e il Frosinone di Andrea Tabanelli, reduce da un infortunio alla caviglia. Il Chievo, in semifinale, affronterà lo Spezia in match di andata e ritorno; la vincente tra Cittadella e Frosinone se la vedrà con il Pordenone con le stesse modalità.

Una tra Perugia e Pescara lascerà la serie cadetta. I playout sono in programma tra lunedì 10 (andata a Pescara) e venerdì 14 (ritorno a Perugia).

Nella Serie B 2020-21, come new-entry, ci saranno: Lecce, Spal e Brescia (retrocesse dalla A), Monza, Vicenza, Reggina (promosse dalla Serie C) e Reggiana (vincitrice dei playoff di Serie C contro il Bari in finale).

Questo è il quadro approssimativo delle squadre ai nastri di partenza del campionato cadetto 2020-21.