VIRTUS FRANCAVILLA – Da Foggia si torna con un punto positivo da cui ripartire

Buon punto per la Virtus Francavilla che esce indenne dallo “Zaccheria” di Foggia. Dopo un primo tempo equilibrato, ma senza grosse occasioni da rete, sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio in avvio di ripresa: un errore difensivo biancazzurro dà il via ad una ripartenza foggiana e Rocca, evitando un paio di difensori avversari, riesce a mettere dentro. I satanelli non abbassano i ritmi e sfiorano anche il raddoppio in più occasioni, ma la Virtus non si demoralizza e comincia ad alzare il suo baricentro. Prima Fumagalli interviene in maniera decisiva su Vazquez, ma è Castorani a farsi trovare pronto per l’appuntamento con il gol dell’1-1. In pieno recupero, Raggio Garibaldi sbaglia il gol della vittoria a porta vuota.

La Virtus sale a quota dieci e domenica prossima se la vedrà in casa con la vicecapolista Teramo.

IL TABELLINO

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

RETI: 51′ Rocca (FG), 82′ Castorani (VF)

FOGGIA: Fumagalli, G/avazzi, Curcio (80′ Dell’Agnello), D’Andrea (64′ Balde), Germinio, Salvi, Del Prete, Kalombo, Garofalo (81′ Raggio Garibaldi), Di Jenno, Rocca. All. Marchionni.

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Pambianchi (79′ Sperandeo), Zenuni (59′ Franco), Castorani (84′ Mastropietro), Giannotti, Vazquez (84′ Ekuban), Perez, Delvino, Caporale, Nunzella, Di Cosmo. All. Trocini.

ARBITRO: Luciani di Roma.

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Delvino, Vazquez. Recupero: 2′ e 4.