VOLLEY A2/f – Cutrofiano, ottava meraviglia in Romagna. E domenica c’è il big-match col Vallefoglia: risultati e classifica

Bottino pieno in Romagna per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano che supera Ravenna in quattro set e conserva il comando della classifica, mantenendo a distanza il Vallefoglia e collezionando l’ottava vittoria stagionale su nove gare disputate.

Dopo un avvio di gara in stand-by, coinciso con la vittoria del primo parziale da parte delle padrone di casa per 25-22, la Cuore di Mamma alza i giri del motore e ristabilisce gli equilibri, portandosi a casa il secondo set, chiuso sul 19-25. Nella terza frazione partono bene le ravennati, che volano anche sul 16-12, poi arriva la reazione delle salentine che mettono la freccia e tagliano il traguardo, lasciando le avversarie a 21 punti. Molto combattuto il quarto set, tirato sino ai vantaggi, che poi hanno premiato le ospiti, vittoriose per 25-27.

A trascinare la squadra di Carratù è stata Castaneda, autrice di 18 punti; a seguire, Quarchioni con 16 punti e Panucci con 15. Domenica prossima big-match in casa del Vallefoglia (che ha una gara in più).

OLIMPIA TEODORA RAVENNA-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 1-3

(25-22, 19-25, 21-25, 25-27)

RAVENNA: Morello 6, Poggi ne, Piva 21, Bernabè ne, Assirelli 6, Guidi 12, Torcolacci ne, Guasti 9, Kavalenka 17, Rocchi (L), Vecchi ne, Giovanna 0. Coach: Bendandi.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 6, Zezza (L) ne, Panucci 15, Quarchioni 16, M’Bra 10, Castaneda 18, Menghi 9, Rizzieri 0, Salviato 0, Morciano ne, Caneva 4, Gorgoni ne. Coach: Carratù.

ARBITRI: Mesiano-Selmi.

RISULTATI (2ª rit.): Soverato-Martignacco 3-2, Macerata-SG Marignano nd, Montecchio-Vallefoglia 0-3, Ravenna-Cutrofiano 1-3.

CLASSIFICA: Cutrofiano 22 – Vallefoglia 20 – Soverato 18 – Ravenna 15 – SG Marignano, Talmassons e Martignacco 12 – Macerata 9 – Montecchio 3.

PROSSIMO TURNO (29 nov.): Talmassons-Montecchio, SG Marignano-Martignacco, Soverato-Ravenna, Vallefoglia-Cutrofiano.