VOLLEY A3/m – Galatina passeggia in Sicilia, Lecce a riposo forzato: risultati e classifica dopo la 6ª giornata

Senza problemi la trasferta siciliana per Efficienza Energia Volley Galatina che sbriga la pratica Aci Castello in quattro set e tiene a bada le velleità di Grottazzolina, conservando il comando della classifica del girone Blu di A3. Avvio sprint per gli ospiti che, dopo essere andati sotto a metà parziale, reagiscono, trovano continuità e chiudono la prima partita sul 21-25 in 28′ . Nel secondo set non c’è storia. Il Galatina, trascinato da Giannotti e Lotito, lascia agli avversari solo 14 punti. Calo di concentrazione per Olimpia nel terzo set, ceduto alla Sistemia col punteggio di 25-21. Riorganizzatasi, la squadra di coach Stomeo, poi, non ha più problemi per archiviare anche il quarto set e portarsi a casa tre punti pesanti contro un avversario che, nonostante la sua classifica, ha lottato con onore.

Domenica di riposo, invece, per Aurispa Libellula Lecce che avrebbe dovuto affrontare il Palmi, nel cui gruppo-squadra si sono registrate diverse positività al Covid. Domenica prossima: Tuscania-Lecce, Galatina-Roma.

SISTEMIA LCT ACI CASTELLO 1

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 3

(21-25, 14-25, 25-21, 19-25)

ACI CASTELLO: Zito (L), Reina 7, Pugliatti 1, Vitale 0, Saraceno 0, Fasanaro 3, Pricoco 1, Arezzo 16, Chiesa M. (L) ne, Di Franco 7, Andriola 0, Dahl 22, Sciuto 0, Chiesa A. 5. Coach: Puleo.

GALATINA: Apollonio (L) ne, Pepe ne, Parisi 1, Musardo 8, Giannotti 15, Lotito 14, Gallo 0, Maiorana 10, Elia 9, Torchia (L), Conoci A. ne, Conoci F. ne, Lentini 1, Buracci 0. Coach: Stomeo.

ARBITRI: Guarnieri-Spinnicchia.

RISULTATI A3 BLU (6ª and.): Tuscania-Modica 1-3, Roma-Grottazzolina 1-3, Ottaviano-Sabaudia 1-3, Lecce-Palmi nd, Aci Castello-Galatina 1-3, Pineto-Aversa 3-0.

CLASSIFICA: Galatina 12 – Grottazzolina 11 – Ottaviano 10 – Pineto e Lecce 8 – Modica e Roma 6 – Tuscania e Aversa 4 – Sabaudia, Palmi e Aci Castello 3.

PROSSIMO TURNO (29 nov.): Tuscania-Lecce, Palmi-Pineto, Sabaudia-Aci Castello, Modica-Ottaviano, Aversa-Grottazzolina, Galatina-Roma.