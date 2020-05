VIRTUS FRANCAVILLA – Comincia la programmazione, c’è la conferma del ds Mariano Fernandez

In attesa di capire come terminerà la stagione sportiva 2019-20, la Virtus Francavilla comincia già a programmare quella successiva. Il primo punto fermo del club biancazzurro sarà il direttore sportivo Mariano Fernandez. Come riporta una nota ufficiale del club biancazzurro, “la Virtus Francavilla Calcio comunica la prosecuzione del rapporto contrattuale, già stipulato lo scorso anno, con il direttore sportivo Mariano Fernandez fino al termine della prossima stagione. La società augura un grande in bocca al lupo al direttore per le prossime sfide professionali in biancazzurro”.

Fernandez, ex calciatore, da dirigente ha lavorato anche col Matera, con l’Audace Cerignola e con il Milano City. È nei quadri della Virtus Francavilla dal dicembre 2018, quando subentrò al dimissionario Domenico Fracchiolla.