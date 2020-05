SERIE A – Decisioni rinviate a venerdì, decisivo l’incontro tra Spadafora e i vertici del calcio

Riunione interlocutoria quella odierna del Consiglio di Lega Serie A. Il consesso ha deciso di riaggiornarsi a venerdì prossimo, 29 maggio, ossia il giorno successivo all’incontro organizzato per giovedì tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e i vertici di Lega A, Figc e i rappresentanti delle emittenti tv titolari dei diritti. Nella stessa convocazione, si discuterà anche dell’eventuale piano B da applicare in caso di nuova sospensione, ossia quello che prevede la conclusione del campionato attraverso playoff e playout.

Si sono analizzate le ipotesi di ripresa (si spinge per ripartire, eventualmente, il 13 giugno coi recuperi della 25ª giornata Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma) per riallineare il calendario e per poi proseguire con il turno della 27ª giornata. Ad ogni modo, tutto è rimandato a dopo l’incontro, a questo punto decisivo, di giovedì 28.