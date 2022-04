VIRTUS FRANCAVILLA – Chiusura di stagione regolare da dimenticare: poker dalla Juve Stabia

Chiusura di campionato da dimenticare per la Virtus Francavilla, travolta a Castellammare da una Juve Stabia che ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato. I biancazzurri vengono surclassati dalle reti di Stroppa (doppietta), Erradi e Caldore e chiudono al sesto posto finale. Nei playoff, domenica prossima, l’avversario sarà il Monterosi da affrontare, sul proprio terreno e in gara unica.

Si dovrà, però, cambiar rotta, perchè la squadra vista nelle ultime partite non ha niente da condividere con quella, brillante, ammirata per lunghi tratti della stagione.

—

IL TABELLINO

Castellammare di Stabia, stadio “R. Menti”

domenica 24 aprile 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22, giornata 38

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA 4-0

RETI: 18′ e 61′ Stroppa, 83′ Erradi, 90+2′ Caldore

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati (89′ Picardi), Troest, Caldore, Panico; Davi, Schiavi (87′ Squizzato), Dell’Orfanello (78′ Erradi); De Silvestro (88′ Della Pietra), Stroppa, Guarracino (79′ Evacuo). A disp. Russo, Pozzer, Peluso, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli, Maglione. All. Novellino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale (77′ Feltrin); Carella, Franco, Toscano, Pierno; Ventola (88′ De Maria), Maiorino (73′ Enyan); Patierno. A disp. Cassano, Idda, Gianfreda, Prezioso, Padovano, Rizzo, Poleti, Demirdjian. All. Taurino.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

NOTE: ammoniti Panico (JS), Delvino, Miceli, Feltrin (VF). Rec. 0+4.

RISULTATI E CLASSIFICA