TARANTO – Chiusura di stagione con un pareggio a Picerno. Si dividono le strade con Montervino

Il Taranto chiude la stagione con un pareggio. A Picerno finisce due a due: rossoblù in vantaggio con Giovinco, i lucani rimontano con De Cristofaro e Reginaldo. Il definitivo pareggio porta la firma di Santarpia. A prendere la scena però sono le decisioni della società ionica che, prima dell’ultima gara, avrebbe esonerato il direttore sportivo Montervino.

LA CRONACA: Il Taranto si fa subito pericoloso nella prima azione della gara: al 3’ Saraniti calcia di destro dalla distanza, ma la sfera finisce al lato. Al 17’ il Picerno va vicino alla rete: Dettori batte un calcio d’angolo, Ferrani con la testa si rende pericoloso. Al 19’ i rossoblù passano in vantaggio: Labriola in ripartenza serve Giovinco, l’attaccante spedisce la sfera sotto la traversa. Al 30’ il Taranto sfiora il raddoppio: la conclusione di Falcone viene deviata in angolo. Al 32’ arriva il pareggio dei lucani: Turi devia un cross dalla destra e serve per sbaglio De Cristofaro che insacca per l’1-1. Il primo tempo finisce così, senza nessun altro emozione.

Nella ripresa il Picerno va in vantaggio al 14’: la punizione precisissima di Reginaldo si insacca sotto l’incrocio per il 2-1. Al 17’ è ancora l’ex Siena a rendersi pericoloso, ma spedisce la sfera oltre la traversa. Al 28’ il Taranto raggiunge il pareggio: Finizio appoggia all’indietro, Santarpia recupera la il pallone e supera Viscovo. Non accade altro fino al fischio finale, l’ultima partita della stagione termina 2-2, dopo quattro minuti di recupero.

IL TABELLINO

Picerno, stadio “Donato Curcio”

domenica 24 aprile 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 38

AZ PICERNO-TARANTO 2-2

RETI: 19’ pt Santarpia (T), 32’ pt De Cristofaro (P), 14’ st Reginaldo (P), 28’ st Santarpia (T)

AZ PICERNO (4-4-2): Viscovo – Finizio, Ferrani, De Franco, Setola – De Cristofaro (37’ st Di Dio), Dettori, D’Angelo (33’ st De Ciancio), Senesi – Reginaldo (33’ st Carrà), Esposito (33’ st Gerardi). A disp.: Summa, Vanacore, Allegretto, Rodriguez, Viviani. All.: Leonardo Colucci.

TARANTO (4-2-3-1): Loliva – Turi (19’ st Tommasini), Riccardi, Benassai, Ferrara – Di Gennaro, Labriola (27’ pt Cannavaro) – Versienti, Giovinco (42’ st Maiorino), Falcone (19’ s.t. Manneh) – Saraniti (19’ st Santarpia). A disp.: Antonino, Granata, Visconti, Mastromonaco, De Maria. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri (Somma– Vitale; IV Sala)

NOTE: Ammoniti: De Franco (P), Senesi (P), Ferrara (T), Riccardi (T)

