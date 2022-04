LECCE – Corre la Primavera: cinquina al Pescara, la caccia alla salvezza prosegue

Pronto riscatto per la Primavera del Lecce che si mette alle spalle la sconfitta con l’Inter rifilando cinque reti al Pescara, ormai retrocesso.

Si aprono le danze al minuto 2 con un gol di Berisha, addirittura da centrocampo, dopo aver visto fuori il portiere ospite. Il raddoppio giunge al 5′ grazie a Gonzalez che sfrutta un errore della difesa abruzzese per infilare in porta il 2-0. Il terzo gol reca la firma di Carrozzo, che capitalizza un errato disimpegno di Postiglione per infilare ancora alle spalle di Di Carlo. Il quarto gol arriva su rigore, ancora con Gonzalez. Il pokerissimo vale a Carrozzo la doppietta personale, al quarto d’ora della ripresa. Il gol della bandiera per il Pescara è firmato da Blanuta su rigore.

Coi tre punti odierni, il Lecce scavalca il Genoa e si porta al quartultimo posto, a un punto dalla zona salvezza rappresentata, al momento, dalla quintultima piazza occupata dal Verona, che domani ospita la Sampdoria.

Proprio contro i blucerchiati sarà la prossima sfida (in trasferta) dei baby giallorossi, nella terzultima giornata della stagione regolare.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

domenica 24 aprile 2022, ore 15

Primavera 1 2021/22, giornata 31

LECCE-PESCARA 5-1

RETI: 2′ Berisha (L), 5′ e 36′ rig. Gonzalez (L), 20′ e 59′ Carrozzo (L), 76′ Blanuta rig. (P)

LECCE (4-3-3): Samooja; Hasic (83′ Ciucci), Lemmens, Nizet (83′ Scialanga), Pascalau; Berisha, Daka, Gonzalez; Carrozzo (63′ Macrì), Salomaa, Vulturar (63′ Burnete). A disp. Borbei, Russo, Haakmat, Been, Torok, Lippo, Piazza. All. Grieco.

PESCARA (3-5-2): Di Carlo; Scipione, Postiglione (57′ Braccia), Napoletano (52′ Salvatore); Longobardi, Mehic D. (79′ Scipioni), Kuqi (57′ Lazcano), Mehic A., Madonna; Amore (79′ Sayari), Blanuta. A disp. Servalli, Palmentieri, Stampella, Crimaldi. All. Iervese.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

NOTE: Ammoniti Napoletano (P), Vulturar (L).

CLASSIFICA: Roma 62; Inter 59; Atalanta 57; Cagliari 55; Fiorentina 51; Juventus 47; Sampdoria 45; Bologna 42; Sassuolo 41; Torino 40; Empoli, Napoli e Milan 39; Verona 38; Lecce 37; Genoa 36; Spal 23; Pescara 15.