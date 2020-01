VIRTUS FRANCAVILLA – Biancazzurri mai domi, da Caserta arriva un punto che pesa un quintale

Pareggio dal peso specifico notevole quello colto dalla Virtus Francavilla sul campo della Casertana, a lungo dominatrice dell’incontro e per oltre venti minuti in superiorità numerica. I biancazzurri stringono i denti e, dopo essere passati in svantaggio con una rete di Castaldo, dopo soli sei minuti, fanno quadrato e, con coraggio, provano a porre rimedio al risultato. Nel primo tempo, però, i brindisini non costruiscono grosse palle gol.

Anche nella ripresa il copione è identico: parte subito forte la Casertana che, per un paio di volte, porta serie minacce a Poluzzi. Verso il quarto d’ora reagiscono gli ospiti con un tiro da distanza di Caporale, palla che sfila fuori. I tecnici mettono mano alle rispettive panchine per provare a consolidare o a cambiare il flusso degli eventi. Ma per la squadra di Trocini sembra non mettersi bene al minuto 72, quando Albertini si prende il secondo giallo per un intervento duro su Rainone. Con i padroni di casa in pieno controllo della situazione, però, la Virtus riesce a mettere il pepe sui titoli di coda: è il 92′ quando Marozzi, con grande coraggio, insegue un pallone che sembra innocuo. Rainone lo stende, è rigore: dal dischetto Perez trasforma e regala un pareggio di platino per i suoi compagni.

Mercoledì sera si torna subito in campo per il recupero della ventesima giornata: l’avversario è di quelli che non fa dormire la notte, ossia la Reggina capolista da incontrare al “Granillo”.

IL TABELLINO

CASERTANA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

RETI: 6′ Castaldo (C), 90+3′ Perez rig. (VF)

CASERTANA: Cerofolini, Rainone, silva, Ciriello (90′ Origlia), Longo, D’Angelo, Santoro, Varesanovic (62′ Paparusso), Zito, Starita (69′ Floro Flores), Castaldo. All. Ginestra.

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Di Cosmo (88′ Marozzi), Delvino, Caporale, Albertini, Nunzella, Bovo (57′ Zenuni), Risolo (76′ Mastropietro), Sperandeo, Perez, Vazquez. All. Trocini.

ARBITRO: Longo di Paola.

NOTE: ammoniti Silva, Rainone, Longo, Delvino, Mastropietro. Espulso al 72′ Albertini per doppia ammonizione. Rec. 2′ e 5.

RISULTATI (giornata n. 22): Bari-Rieti 5-2, Bisceglie-Reggina 1-2, Casertana-Virtus Francavilla 1-1, Catania-Potenza 1-1, Catanzaro-Monopoli 1-2, Paganese-Sicula Leonzio 0-0, Picerno-Viterbese 0-1, Teramo-Avellino 1-0, Ternana-Rende 3-1, Vibonese-Cavese 0-1

CLASSIFICA: Reggina 52 – Bari e Ternana 43 – Monopoli e Potenza 40 – Catanzaro 32 – Teramo 31 – Catania 30 – Paganese, Viterbese e Cavese 28 – Vibonese, Casertana e Avellino 27 – Virtus Francavilla 24 – Picerno 20 – Bisceglie e Rende 14 – Sicula Leonzio 12 – Rieti 8.

PROSSIMO TURNO (mer. 22/01): Picerno-Cavese, Catania-Avellino, Paganese-Viterbese, Teramo-Catanzaro, Bisceglile-Rende, Casertana-Potenza, Ternana-Rieti, Bari-Sicula Leonzio, Reggina-Virtus Francavilla (h 20.45).