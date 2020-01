GALLIPOLI – Tardini segna ancora e il Gallo piega il baby Martina

Terzo successo consecutivo per il Gallipoli, che dopo essersi sbarazzato di Deghi e Fortis Altamura, piega i giovani del Martina imponendosi con il medesimo risultato grazie al gol messo a segno al 13′ della prima frazione da Tardini.

Sin dalle prime battute il pallino del gioco è sempre nelle mani dei padroni di casa, che poco prima del quarto d’ora di gioco sbloccano il risultato grazie al brasiliano che concretizza, con un tiro sotto porta, un cross da destra di Cortese. I padroni di casa potrebbero raddoppiare con A. Portaccio al minuto 19 ma il violento tiro da pochi passi del centrocampista ex Casarano termina sulla traversa. A dieci minuti dalla fine della prima frazione Cortese spreca una ghiotta chance dopo una buona giocata personale.



Il primo squillo della ripresa è di marca ospite, ma la conclusione dalla distanza di Nigri non spaventa l’estremo locale. Nonostante un predominio territoriale, il Gallipoli complice anche un pò di frenesia non riesce a trovare il guizzo giusto per raddoppiare, recriminando per un paio di contatti dubbi in area di rigore avversaria. Al 36′ ci prova Fumarola direttamente su calcio piazzato, ma la sua conclusione non porta gli effetti sperati.

Dopo quattro minuti di recupero il signor Caldararo di Lecce manda tutti sotto la doccia, consegnando al Gallipoli tre punti fondamentali in chiave salvezza, con i giallorossi che ora salgono a quota 25 punti, a +3 dalla zona playout. Domenica, per i giallorossi, trasferta a San Marco in Lamis. Per il Martina ci sarà la visita della Vigor Trani.

IL TABELLINO



Gallipoli, stadio “Antonio Bianco”

domenica 19 gennaio 2020, ore 14:30

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 19

GALLIPOLI-MARTINA 1-0

RETI: 13’ pt Tardini

GALLIPOLI: De Santis, Carrino (37’ st Marulli), De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Marti (27’ st Porcino), Alcazar, Cortese, Tardini (23’ st Alemanni), A. Portaccio. A disp.: Baglivo, De Iudicibus, Marzano, De Luca, Hoxha, D. Portaccio. All.: Salvadore.

MARTINA: Lizzano, Semeraro, Ricci, Solito, Bari, Labellarte, Guarino, Fumarola, Serio, Nigri (19’ st Sisto), Cofano (33’ st Marco Caroli). A disp.: Mattia Caroli, Leone, Giuliatti, Margiotta. All.: Caroli.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.