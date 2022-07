SERIE C – Gli ultimi movimenti di mercato di Taranto e Virtus Francavilla

TARANTO – Il mercato dei rossoblù continua a muoversi in entrata. In attesa di far spazio nella rosa con delle uscite importanti, i rossoblù hanno ufficializzato altri giovani di valore.

GIUSEPPE LA MONICA – Si tratta di una punta centrale classe 2001. Dopo esser cresciuto nella Juve Stabia, approda nel Real Aversa, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 14 gol in 32 presenze.

MICHELE GUIDA – È un fantasista classe 1998. Nella scorsa stagione era al Vastogirardi, dove da esterno sinistro ha siglato ben 19 gol. Nella sua carriera ha impiegato anche il ruolo di seconda punta.

NUNZIO BRANDI – Nato nel 2001 può rivestire il ruolo di mediano davanti la difesa. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, passa alla Turris. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Lucchese totalizzando 16 presenze.

NICOLÒ EVANGELISTI – Per lui tanta esperienza nelle Primavere di Roma e Empoli, sebbene sia solo un 2003. Il difensore centrale con i toscani ha esordito nella Youth League, mentre con i giallorossi ha indossato anche la fascia da capitano.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrata: Martorel (p. Bisceglie), D’Agedio (a. Castelnuovo), Labriola (c. Napoli), Caputo (p. Virtus Matino), La Monica (a. Real Aversa), Guida (a. Vastogirardi), Brandi (a. Lucchese), Evangelisti (d. Empoli).

—

VIRTUS FRANCAVILLA – l mercato dei biancoazzurri invece si muove sia in entrata che in uscita. Gli imperiali in questi giorni hanno ufficializzato colpi importanti e due risoluzioni. Nobile e Gianfreda infatti hanno salutato il club. Questi i nuovi ingressi:

MENDES MURILO – Si tratta di un attaccante brasiliano classe 1995 che ha collezionato in carriera oltre 266 presenze tra i professionisti, 49 gol e 16 assist. Negli ultimi due anni ha giocato con la Viterbese.

ALEXANDER VAUGHN – Giovane centrocampista statunitense classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Brindisi. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Francavilla in Sinni, collezionando 38 presenze, 2 gol e 2 assist.

RICCARDO EJESI – Giovane attaccante classe 2003. Il nigeriano arriva dal Padova e nella scorsa stagione ha disputato il campionato Primavera con i veneti.

ROBERTO PIERNO – Per lui si tratta di un ritorno: nella scorsa stagione era proprio alla Virtus in prestito dal Lecce. L’accordo con i giallorossi è stato rinnovato per un altro anno.

ALESSIO LO DUCA – Giovane centrocampista classe 2003 che arriva dall’Ateltico Terme Fiuggi, squadra con la quale la scorsa stagione ha totalizzato 27 presenze.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrata: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino), Lo Duca (c. Atletico Terme Fiuggi), Pierno (d. Lecce), Ejesi (a. Padova), Vaughn (c. Francavilla FC), Murilo (a. Viterbese).

Uscita: Prezioso, Ingrosso, Nobile, Gianfreda.