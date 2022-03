TARANTO – Un gol per tempo e per parte, il derby con il Foggia termina in parità

Il derby dello Iacovone tra Taranto e Foggia termina con il risultato di uno a uno. Mister Laterza per questa sfida ha dovuto rinunciare agli infortunati: Barone, Falcone, Manneh e Guastamacchia, oltre che allo squalificato Santarpia. Rossoneri in vantaggio grazie ad una autorete di Granata, i rossoblù rispondono poi con Saraniti.

LA CRONACA: Il primo squillo è di marca rossonera: al 4’ la punizione di Petermann trova la testa di Ferrante che manda alto sopra la traversa. Risponde il Taranto al 9’ in contropiede: Giovinco serve Labriola che entra in area e da posizione defilata calcia centrale. All’11’ il Foggia va in vantaggio: Nicolao penetra dalla destra, entra in area di rigore resistendo a Labriola e mette in mezzo trovando la deviazione di Granata che spedisce involontariamente nella sua porta. Al 18’ c’è la reazione dei padroni di casa: Saraniti colpisce al volo un cross di Versienti impensierendo Dalmasso. Al 20’ il Foggia sfiora la rete del raddoppio: Curcio serve Garofalo che, a tu per tu con Chiorra, si fa parare la conclusione. Al 24’ il tiro dal limite di Ferrante termina di poco fuori. Al 32’ Di Gennaro serve un gran pallone per Saraniti che serve Giovinco, ma da pochi passi dalla linea di porta, viene provvidenzialmente anticipato da Sciacca. Al 39’ Riccardi sfrutta una deviazione di Girasole e calcia di destro, Dalmasso si rifugia in corner. Un minuto dopo Zullo, servito da Labriola, ci prova in diagonale, l’estremo difensore manda ancora in angolo. Al 45’ la testa di Saraniti è centrale. La prima frazione termina con i dauni in vantaggio di una rete.

In apertura di secondo tempo ci prova dal limite Giovinco, il destro finisce di poco fuori. Il Taranto trova la marcatura del pareggio al 6’: lancio di Di Gennaro, Dalmasso esce mancando il pallone, Saraniti a porta sguarnita deposita in fondo al sacco. Al 14′ minuto i rossoblù ci provano con Marsili che raccoglie una deviazione e spara alto dal limite. Al 27’ Ferrante di testa impensierisce Chiorra, che in tuffo si rifugia in corner. Partita molto gradevole, fatta di tanta lotta anche in mezzo al campo. Al 42’ punizione di Marsili per Benassai, il difensore di testa non incide. Al 46’ occasionissima Foggia con Ferrante che, da pochi passi, calcia a botta sicura vedendosi negare la gioia del gol da De Maria. Al 49′ il Taranto ha l’occasione di vincerla: Mastromonaco sponda di testa per Di Gennaro che da zero metri manda incredibilmente fuori. Il derby dello Iacovone si conclude con il risultato di parità e dopo quattro minuti di recupero. Mercoledì i ragazzi di Laterza riprenderanno la gara con la Vibonese interrotta lo scorso 15 febbraio.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 5 marzo 2022, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 30

TARANTO-FOGGIA 1-1

MARCATORI: 11′ pt aut Granata (F), 6′ st Saraniti (T)

TARANTO: (4-2-3-1): Chiorra – Riccardi, Granata (1’ st Benassai), Zullo, Ferrara – Marsili, Di Gennaro – Versienti (31’ st Civilleri), Giovinco (36’ st Mastromonaco), Labriola (19’ st De Maria) – Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Turi, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza

FOGGIA: (4-3-3): Dalmasso – Nicolao, Sciacca, Girasole, Rizzo – Garofalo, Petermann, Di Paolantonio (13’ st Gallo) – Merola (26’ st Turchetta), Ferrante, Curcio. A disp.: Alastra, Garattoni, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Turchetta, Buschiazzo. All. Zdenek Zeman

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Cincaglini-Bonomo; IV Torregiani)

NOTE: Ammoniti: Granata (T), Benassai (T), Di Gennaro (T), Sciacca (F), Petermann (F), Marsili (T)

